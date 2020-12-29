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桃園生質能中心明年底營運　鄭文燦：大幅提升垃圾自主處理效率

▲桃園市長鄭文燦29日視察位於觀音區生質能中心興建工程，聽取工程單位進行簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦29日視察位於觀音區生質能中心興建工程，聽取工程單位進行簡報。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為了解桃園市生質能中心工程興建情形，市長鄭文燦29日前往位於觀音區廠區視察，鄭文燦表示，桃園升格後人口成長快速，垃圾處理量逐年激增，市府採取BOT方式，以總投資金額超過55億元、營運期25年，選定位於桃園科技工業園區內面積約4.38公頃環保用地興建生質能中心，預計明年7月試營運、年底正式營運，可大幅提升桃園自主處理各類廢棄物效率，並達到零廢棄、低汙染與多元化處理以及永續經營目標。

鄭文燦下午2時許前往位於觀音區觀塘段14地號的環保用地視察生質能中心工程興建，鄭文燦聽取簡報後指出，生質能中心具有熱處理、厭氧消化與固化掩埋等單元等三合一功能，其中熱處理日處理量為660公噸、年處理量為21萬9千公噸，發電效率約28%，遠高於國內既有24座垃圾焚化廠暨再生能源廢棄物設備認定標準。

▲桃園市長鄭文燦29日視察位於觀音區生質能中心興建工程，目前工程進度已近80%。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦29日視察位於觀音區生質能中心興建工程，目前工程進度已近80%。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，厭氧消化單元可處理廚餘與水肥等有機廢棄物，日處理量約為135公噸、年處理量可達4萬9千餘公噸；固化掩埋單元總容積約4萬立方公尺，可暫置焚化所產生的飛灰穩定化物。未來生質能中心完工後將可符合歐盟運轉規範，更可取得BS 8001循環經濟與再生能源設備等認證，真正達到有效解決桃園垃圾、廚餘、水肥與高熱值廢料等問題。

鄭文燦強調，上週媒體報導桃園水肥處理等議題，目前龜山水資源回收中心每天可處理約50公噸水肥，桃科水資源中心可處理約10公噸，污水下水道系統預估4年內接管率將到達50%，屆時水肥產量將能有效降低，搭配明年底生質能中心啟用，將可有效解決水肥自行處理問題。

此外，桃園是北台灣最大的廚餘使用地，生質能中心完工後將可透過熱處理單元，處理高熱值的污泥與相關廢棄物，有效提升發電效率。

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