航警局2.6億採購X光機爆弊案！檢抗告成功　2線3星警官羈押禁見

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，負責承辦的二線三星陳姓警官上月獲地院10萬元交保，桃園地檢署抗告成功，高院發回，桃園地院20日裁定羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

警政署航警局9月爆發桃園國際機場X光機採購弊案，桃園檢調搜索帶回二線三星陳姓警務正、安檢隊林姓科長與蔡姓廠商共計15人，檢方複訊後依貪汙罪嫌將陳、蔡等人向桃園地方法院聲押；陳經地院諭知10萬元交保，桃檢向高院提出抗告，高院發回桃院重開聲押庭，昨天以涉嫌重大及有滅證、勾串之虞，裁定陳姓警務正羈押禁見與禁止通訊。

桃園地檢署偵辦航警局X光機採購弊案，航警局2線3星林姓安檢隊長、承辦陳姓警務正與蔡姓廠商等人，檢方複訊後諭知林姓安檢隊長10萬元交保，另向法院聲押陳與蔡，但地院僅裁押蔡，陳男則獲10萬元交保；檢方不服向高院提出抗告，台灣高院發回桃院更裁。

航警局副局長余一縣當時指出，採購案係前年經過評選後以新台幣2億6,148萬元決標，作為二航廈託運行李導檯改建，編列預算分2年逐步汰換機種，航警局配合檢調偵辦絕不護短，若有員警涉及違法，將從嚴追究相關刑責暨考核監督不周人員責任。

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，桃機二航廈托運行李的X光機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，檢方掌握陳姓警務正、林姓隊長長期與X光機蔡姓廠商勾結，檢方複訊後朝貪汙治罪條例之利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者，以及政府採購法、偽造文書等罪嫌偵辦，貪汙罪部分是7年以上重罪，高院可能因此認為有發回更裁必要，桃檢抗告成功。

桃園地院20日重開羈押庭，陳男仍否認涉犯貪污治罪條例之圖利罪與洩漏國防以外秘密罪，不過針對洩漏國防以外秘密罪部分，陳坦承有於採購案公告日前，以電子文本將招標文件契約規範書寄送給包括蔡男在內4家廠商，造成不公平競爭；此外，陳男也坦承蔡姓廠商在驗收前曾告知，電腦斷層掃描儀在合約要求300公克仿製爆裂物已達到臨界值，有時可能會無法掃描到，詢問他是否可將驗收標準改為300毫升等對話，法官認為陳男涉犯圖利、洩密罪嫌重大，陳男供詞與同案被告有所出入，並有刪除與蔡男對話紀錄等行為，顯有湮滅與勾串之虞，陳姓警務正裁定羈押禁見與禁止通訊。

【更多新聞】

►敬酒被譏「你算什麼咖」爆殺機 他一刀穿心再向左旋轉狠奪命

►尾隨短裙妹！下秒「掏手機彎身做詭異動作」秒被抓包 色男下場曝

►影／桃園公車智慧站牌連遭砸爛！公嬤等車霧煞煞 警鎖定追緝中