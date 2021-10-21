尾隨短裙妹！下秒「掏手機彎身做詭異動作」秒被抓包　色男下場曝

▲桃園市劉姓男子今年7月間在中壢區某路段發現身穿短裙女子刻意靠近，並蹲下趁女子不備以手機偷拍裙底風光，女子發現後報警處理。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今年7月間在中壢區某路段，發現身穿短裙女子身材窈窕刻意靠近，趁其不注意之際彎身以手機偷拍裙底風光，女子察覺劉男在其身後怪異動作驚覺被偷拍，立即報警提告；劉男在法院審訊時坦承不諱，警方查扣手機內仍遺留有竊錄影片，法官審酌劉坦承犯行，且表達願與被害人調解，但因被害人未出席調解程序未達和解，審訊依竊錄他人身體隱私部位罪，累犯，處有期徒刑5月，還可上訴。

檢警調查，34歲的劉姓男子今年7月18日下午近6時許在中壢區某道路上，見女子身穿短裙且婀娜多姿乃刻意靠近，趁女子不備之際，刻意彎下腰來以手機竊錄女子裙底，偷拍其大腿與內褲等隱私部位，女子驚覺劉男在身後彎腰還拿手機偷拍，氣得打電話報警處理，中壢警方趕抵後在劉男手機查獲竊錄影片等證據，帶回警局偵訊後依妨害秘密罪嫌移送桃檢偵辦。

劉男在桃檢複訊時坦承犯行不諱，其陳述內容與被害女子證述情節一致，警方提供現場照片與被告手機竊錄影片截圖佐證，檢方偵結依妨害秘密罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官認為，劉男係觸犯刑法第315 條之1第2款之無故以錄影竊錄他人身體隱私部位罪，又前有如聲請簡易判決處刑書所載之前案經論罪科刑、執行紀錄，劉男5年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯；法官審酌劉男於公眾場所無故竊錄告被害女子裙下之身體隱私部位，嚴重侵害他人隱私權，造成告訴人內心恐慌及不安全感實屬不該。惟念犯後坦承犯行，表達願與被害女子調解之意，但被害女子未出席調解程序，未能達成和解，審結依竊錄他人身體隱私部位罪，累犯，處有期徒刑5月，得易科罰金，本案還可上訴。

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