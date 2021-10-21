影／桃園公車智慧站牌連遭砸爛！公嬤等車霧煞煞　警鎖定追緝中

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區公車站智慧型站牌最近被發現遭惡意破壞，市議員陳治文指出，服務處接獲民眾反映查出至少有3座站牌遭砸毀，已請市府相關單位盡速修復並追查破壞者；大溪警方說，根據鄰近監視畫面掌握，破壞者為年約40歲待業中男子，疑似以不明鈍器敲破智慧型站牌，已通知該男子到案說明並將依法偵辦。

▲桃園市大溪區崎頂路段公車站智慧站牌遭砸毀，大溪警方已鎖定可疑對象追查中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市大溪區新街尾段公車站智慧站牌遭惡意砸毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市府通局指出，全市目前有830座獨立式LCD智慧型公車站牌，可供民眾於公車站內得知哪些公車路線停靠、班次與何時抵達等資訊，讓乘客可即時掌握等車時間。針對遭破壞智慧型站牌情事，經過實地查估有3座智慧型站牌遭破壞，預估連工帶料修復費用可能超過10萬元，若警方查獲破壞者將向其求償，目前已陸續完成修復。

市議員陳治文表示，大溪區崎頂路段的崎頂站與靠近大溪老街新街尾站共計3座智慧型公車站牌，近日接連續遭到惡意破壞，不少長者無法得知公車相關資訊，感到不便因此向服務處陳情，她已要求市府交通局儘速完成修復，並要求警方儘速破案。

▲桃園市大溪區新街尾段公車站智慧站牌遭砸毀後，交通局已緊急派員修復。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局調查，警方調閱車站附近監視器追查破壞者，發現是名年約40歲待業男子，常常在大溪舊城區遊蕩，疑似以不明鈍器惡意破壞，已通知其到案說明，釐清破壞原因，轄區員警也在市區查緝該男子到案，並將依法偵辦。

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