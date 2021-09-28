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2.6億X光機採購爆貪污　航警局「斬內鬼」3線2星警官聲押

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，航警局副局長余一縣今日上午說明配合桃園檢調偵辦作業，航警局絕不護短。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，航警局副局長余一縣今日上午說明配合桃園檢調偵辦作業，航警局絕不護短。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園地檢署偵辦航警局X光機採購弊案，桃檢傳喚包括陳姓警務正等5名被告與10名證人，其中陳姓隊長等3人經桃園市調處與桃檢檢察官偵辦後，檢方依貪污罪嫌將蔡姓廠商、陳姓警務正聲押，林姓隊長則獲10萬元交保；另外，張姓廠商、鄭姓警務正與其餘10名證人訊後都請回。

航警局副局長余一縣28日表示，此採購案係前年經過評選後以新台幣2億6千148萬元決標，作為二航廈託運行李導檯改建，編列預算分2年逐步汰換機種，航警局將配合檢調偵辦，絕不護短，若有員警涉及違法，將從嚴追究相關刑責暨考核監督不周人員責任。

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，桃機二航廈托運行李的X光機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，桃機二航廈托運行李的X光機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，27日上午6時至11時許，由桃園地方檢察署檢察官周欣蓓指揮本局督訓科與調查局中部地區機動工作站，針對承辦X光儀器財物與定期保養維修勞務等採購案件相關承辦人員，包括陳姓警務正、林姓隊長、鄭姓警務正等3員之住所實施搜索，並調取相關採購案卷，由本局派員帶同陳等3員主動至桃園市調處接受調查。

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，桃機二航廈運作中的X光機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢偵辦航警局人員承辦Ｘ光機採購弊案，桃機二航廈運作中的X光機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

余一縣解釋，該3員採購承辦人員均為本局2線3星人員，目前現職為警務正、隊長職務，有關媒體指稱所採購係劣等X光機，實則係「109年度電腦斷層掃描儀(CT)6部採購案」，預算金額為新台幣3億3,600萬元，航警局於前年10月20日上網公告招標，次日刊登政府採購公報，共有3家廠商投標，經評選後由其中1家得標，2019年11月29日以契約金額新臺幣2億6,148萬元決標。全球目前已有超過150座國際機場採用電腦斷層掃描儀，是現今國際間廣泛使用主流安檢儀器，航警局前年配合桃園國際機場第二航廈託運行李島檯改建，編列預算分2年逐步汰換舊機種，以提升飛航安全。

余一縣強調，有關媒體報導指稱，承辦人員疑涉從中收取回扣，因現屬檢調偵查階段，基於偵查不公開原則，航警局將全力配合桃園地檢署偵辦採購案件過程有無違法情事，秉持「端正風紀決心」與「勿枉勿縱」立場絕不護短，若員警涉嫌違法，將從嚴追究相關刑責暨考核監督不周人員責任，以端正警察風紀。

據指出，桃檢昨晚漏夜偵訊後，檢方依貪污罪嫌將蔡姓廠商、陳姓警務正聲押，林姓隊長則獲10萬元交保；張姓廠商、鄭姓警務正與其餘10名證人都請回。

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