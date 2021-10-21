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敬酒被譏「你算什麼咖」爆殺機　他一刀穿心再向左旋轉狠奪命

▲桃園市陳姓男子去年10月10日凌晨持摺疊刀刺死胡姓男子，警方循線在中壢區某家按摩店查獲陳男還在睡大覺。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子去年10月10日凌晨持摺疊刀刺死胡姓男子，警方循線在中壢區某家按摩店查獲陳男還在睡大覺。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年6月間在平鎮區某餐廳時向胡姓男子敬酒，卻遭胡以「你算什麼咖、沒資格和我敬酒」起糾紛，陳男事後耿耿於懷在同年10月發現胡在某餐廳聚餐時，持摺疊刀行兇刺向胡後逃逸，胡因被刺中心臟送醫急救仍不治；地院法官審酌，陳男一度辯稱酒醉不知有犯罪事實，但根據現場監視畫面佐證犯罪事實明確，審結依殺人罪判處陳有期徒刑15年，還可上訴。

▲桃園市陳姓男子去年10月10日凌晨酒後持摺疊刀刺死胡姓男子，友人發現胡中刀後立即報警並打119送醫急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子去年10月10日凌晨酒後持摺疊刀刺死胡姓男子，友人發現胡中刀後立即報警並打119送醫急救。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，45歲的陳姓男子去年10月10日凌晨1時52分許，酒後行經平鎮區南豐路某家快炒店前，發現胡姓男子轎車停放店前，遂到店內發現胡與曾姓等4名工人喝酒，陳先以甩棍攻擊胡，2人扭打後現場一片混亂，友人將2人拉開後發現，胡男捧住左胸處倒在地上血跡斑斑，陳男行兇後則趁亂逃逸，曾姓友人報警找來救護車將胡送醫急救，經搶救後仍宣告不治。

檢警查出，陳男與死者胡姓男子都是工人，雙方曾因敬酒起口角，陳男不滿胡常以輕視語諷刺他，甚至當面嗆陳：「你算什麼咖、沒資格跟我敬酒」等語，讓陳在朋友前感覺很沒面子，2人為此發生多次衝突，為此埋下殺機，平鎮警方在案發當日循線在中壢區某按摩店發現陳在店內呼呼大睡，偵訊後移送桃檢偵辦；檢方複訊後依殺人罪嫌向院方聲請羈押，但事後院方則以陳酒後一時衝動，並非故意，裁定後無保請回，桃檢則提出抗告。

▲桃園市陳姓男子去年10月持摺疊刀刺死胡姓男子，平鎮警方依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子去年10月持摺疊刀刺死胡姓男子，平鎮警方依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院法官勘驗餐廳監視器與現場證人證詞，認定陳男曾以甩棍、折疊刀與胡發生鬥毆，驗屍報告指出，胡的心臟、左肺受創，監視器則拍下陳持刀向胡猛刺畫面，甚至刺入左胸後還自右向左旋轉再抽出，認為確有殺人客觀之犯意；陳男辯護人則主張刑法19條精神異常部分，法官則不採信其辯詞，認為陳在案發時並無缺乏辨識能力或嚴重減損之精神狀態情況，審結依殺人罪判陳有期徒刑15年，本案還可上訴。

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