人夫回家驚見「水電工」躲衣櫃！妻辯：來修水龍頭的　他綠炸崩潰

▲一名人夫回到家後發現衣櫃裡躲著一名陌生男子，沒想到妻子竟辯稱，對方是來修水龍頭的。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國廣西南寧市一名男子日前回家時，發現臥室的床上非常凌亂，並且還在衣櫃中看到另一名陌生男子，懷疑對方與妻子偷情，一氣之下拿刀將對方砍傷。一旁的妻子見狀後，連忙上前勸阻，並聲稱對方「只是來修水龍頭的」。畫面一曝光，馬上引發熱烈討論。

綜合陸媒報導，中國近日一段偷情抓姦的影片在網路瘋傳，一名人夫一邊拍攝影片一邊拿著刀大聲斥責躲在衣櫃裡的陌生男子，懷疑對方與妻子有染，而男子身上似乎還被砍傷，只能不斷求饒「你冷靜我就出來了」。一旁的妻子則是抱著孩子不停勸說「你到底想要幹嘛？把刀先放下好嗎？」並聲稱對方只是來修水龍頭的。

對此，人夫並不相似妻子的說法，痛哭怒吼「我早就知道你們有一腿了。你是什麼意思？你還好意思說，兒子在家裡面，你都做出這種事情出來！」所幸這名人夫並未完全失去理智，沒有繼續對「水電工」進行傷害。

影片曝光後，許多網友也紛紛表示，「修水龍頭難道要躲起來嗎？」、「我就怕以後水電工上門都要佩戴證件了」、「孩子都這麼大了，帶其他男人回來是要讓孩子觀摩嗎？」另外，也有網友透露後續發展，表示躲衣櫃的男子確實是來修水龍頭的，因此人夫事後也寫了一封道歉信，並賠償對方3000元人民幣（約新台幣13000元），不過該消息目前尚未獲得證實。

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