懷疑女友出軌…他花2500元買「抓偷吃App」　結局尷尬了





▲他發現女友總是背著自己聊天。（示意圖／翻攝pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江台州仙居縣下各鎮一名左姓男子一直與女朋友小麗 （ 化名 ）關係融洽，然而最近一段時間卻發現小麗經常早出晚歸，還避著拿手機聊天，他偶爾好奇想湊過去看看，反而被推開，又急又惱的他不忍心向女友發作，但心中已悄悄埋下了懷疑的種子。

8月23日，左男在滑手機時，意外發現了一條能查微信聊天紀錄的廣告，上面寫著，「另一半總是不回訊息，對你態度冷漠，你是否擔心另一半出軌？只需提供微信號，就能輕松獲取她的聊天記錄。你是否時刻牽掛著心愛的她，想要知道她的動向？只需提供手機號碼，就能幫你定位另一半的位置。」

想到女朋友這段時間的狀況，左男立馬添加了廣告上留下的聯繫方式。對方詢問左男情況之後，告訴他需要繳納600元人民幣（約新台幣2582元）。左男心想只要能查到女友的聊天紀錄，花點小錢也無所謂，於是立即轉了600元到對方帳戶。

對方收到錢後，就發了一個APP安裝包給左男，並告知他下載安裝這個軟體就可以查詢聊天紀錄了。然而左男下載軟體後，該軟體卻自動提示要繳納1800元（人民幣，下同）保證金和1800元保密金才可激活。

不死心的他又往軟體加值了3600元，沒想到發現仍然顯示無法查詢。這時左男意識到可能上當受騙，想聯繫對方，發現已被拉黑。

面對這個情況，左男立即報案。目前，案件正在進一步偵查中。