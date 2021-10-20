偷吃老公同事「特殊癖好驚呆」黑森林竄臭味　人妻崩潰：濃了2天

▲原PO私密處飄散異味，竟與小王的特殊習慣有關係。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「好頭痛，要結束這段婚外情嗎？」一名人妻透露，與老公的同事有一腿，每次兩人激戰後，她卻發現私密處會飄散濃濃的異味，且還持續臭了兩天之久。而原因超崩潰，小王愛吃檳榔又偏好特殊體位，故意想留下味道，來證明自己優越感，而原PO直呼「偷情完就活在心驚膽跳之中」，讓網友看傻眼了。

一名女網友在爆料公社App自爆婚外情，她表示，前陣子老公從工地帶幾位同事回來吃飯，意外認識出軌對象，並還原當天難忘的經歷，「吃飽喝足酒過三巡，老公已醉倒在餐桌，一位同事跟我相談甚歡，聊著聊著突然一直凝視著我，不知怎麼回應的我應該是一臉通紅。」

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酒精催情之下，原PO說，抵擋不了對方湊上擁吻，兩人甚至肉體交歡了一番，「對，我淪陷了...後來我們也越過道德的底線發生多次關係。」

不過，原PO卻沒打算斬斷這段不倫關係，反而對小王的特殊癖好感到無助，「他很愛吃檳榔，而且他很喜歡狗喝水」、「我真的很介意，但跟他說過很多次希望他改進，他總是忘記或是很刻意，讓我真的很怕哪天會被發現！」

由於老公同事之中，就只有他會吃檳榔，而每次床戰偷吃後，原PO發現私密處都會飄散檳榔味，且味道會持續兩天左右，「我跟他說，早晚會被我老公發現，並問我下體為什麼都有檳榔味，他居然跟我說他就是故意要留下自己的味道...怎麼辦，我好頭痛，要結束這段婚外情嗎？」

▲小王故意吃檳榔口愛，讓原PO好崩潰。（示意圖／彰化醫院提供，非當事人）



荒謬的文章曝光後，底下網友狂歪樓，並質疑是幻想文，「除了檳榔味，其他情節和SOD有87％一樣」、「你比較好奇的是，妳怎麼知道鮑魚有檳榔味的」、「貼文不給番號是不正確的行為」、「可以留到兩天是都沒洗嗎」、「哈哈，檳榔婊」、「叫他改吃口香糖呀」、「好好笑的當事人，廉恥果然只在書上」。

▼網友笑回等續集！（圖／翻攝爆料公社App）

