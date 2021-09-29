工作臨時折返撞見「老婆恩愛中」　他綠炸崩潰狂吼！抓姦片曝光

@deejayfaz_official3 lagu ni memang sesuai kisah curang pasangan... Neraka tempatnya dosa besar Berpaling Kasih Ewan J - Deejay Fazz

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞一名男子平常早出晚歸經商，就是為了賺錢養家，某天因為忘記帶東西而折返回家，卻意外撞見老婆和男人在屋內恩愛，他驚覺被戴綠帽不禁崩潰嘶吼，連鄰居都誤以為有狀況「抄傢伙」前來關心。

▲馬來西亞男子臨時返家撞見妻子外遇。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

綜合馬來西亞媒體報導，網路上最近流傳一段「人夫抓姦片」，據信是住在麻六甲的一名男性商人，某天因為忘記拿東西而折返，卻在家門口撞見老婆在屋內和「小王」廝混恩愛中，氣得他當場拿起手機錄影，一邊崩潰嘶吼著，「我忘了拿東西，所以折返回家。我天天外出打拚賺錢養家，搞到凌晨3、4點才能入睡，結果她竟是這樣回報我！」

▲妻子冷靜地從屋內走出，但據外媒報導，男子的音量太大導致影片中聽不清楚她的解釋。（圖／翻攝自TikTok／deejayfaz_official3）

由於動靜太大，鏡頭拍到一名男性鄰居拿著木棍前來關心，意外見證了抓姦現場。影片中可以看見，「小王」遲遲不敢出來面對，反而是妻子慢悠悠地從屋內走了出來，還一臉冷靜地回應老公，面對男子的喝斥，她也不以為意，最後轉身離開。

▲鄰居也拿著木棍前來關心狀況。（圖／翻攝自TikTok／deejayfaz_official3）

影片曝光後，多數網友對男子遭遇感到同情，也吐槽謾罵了這種外遇行徑。據悉，這名男子當天即向警方報案，檢舉妻子背著他「在家」偷吃。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast