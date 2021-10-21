后里舊社路狹小壅塞　楊瓊瓔爭取1.7億拓寬

▲▼楊瓊瓔爭取1.7億元，力拚后里舊社路3年後拓寬。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市后里區跨越國道1號的舊社路已使用逾46年，路面老舊狹窄、車流量多，成為地方交通瓶頸，立委楊瓊瓔上午邀集交通部高工局和台中市政府人員會勘，高工局同意編列1.7億元，力拚3年後動工拓寬，完工後交由市政府建設局維護管理，未來往來國道兩邊的居民眾將更加安全。

當地舊社里里長林有盛指出，跨越國一的舊社路已有46年歷史，路寬只有4米5，相當狹小，尤其是上下班時間遇上開往后里焚化爐的大型垃圾車，更是經常壅塞，無法會車，有時車輛還需倒退嚕，險象環生。

楊瓊瓔接獲地方陳情後，上午和市議員陳本添，交通部高速公路局主任秘書彭煥儒、台中市養護工程處副處長廖文偉、新工處科長楊傑漢、后里區長賴同一前往勘查。

彭煥儒表示，這道路對於當地交通非常重要，全長約250公尺，計畫從4.5公尺拓寬為8公尺，高公局會負擔所需工程經費約1.7億元，期許改建工程能加速進行，減少交通黑暗期。

楊瓊瓔說，未來新設計的道路寬度8公尺，因為還需要做環評作業，要求高公局力拚3年後動工，完工後可提供地方安全的通行空間，中央和地方合作，帶動地方繁榮，讓后里舊社民眾有一條安全的道路。