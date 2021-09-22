大雅農會礱穀不再粉塵飛揚被投訴　楊瓊瓔爭取790萬更新老舊設備

▲楊瓊瓔爭取790萬元更新老舊的大雅農會礱穀工程，日後不再會有粉塵飛揚被投訴。（圖／楊瓊瓔提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅農會礱穀機老舊，每次稻收期間，不但造成粗糠與粉塵飛揚，常被環保局舉發，而且增加外聘人力支出，立委楊瓊瓔上午邀請農糧署長胡忠一及台中市農業局副局長蔡勇勝前往農會會勘，已爭取790萬元更新設備，改善空氣污染問題更能提昇農民作業效率。

大雅農會總幹事林國勇表示，農會倉儲、加工產線設備皆已超過30年，礱穀舊型機械設備加工時，粗糠與粉塵飛揚，常引起鄰近住戶抗議，也多次被環保單位舉發，一旦補助設置更完善的礱穀設備及搗碎機，這些問題將一併解決。

農糧署長胡忠一指出，礱穀設備含礱穀機、糙米選別機、粗選機、計量器、集塵機等六大部分，每組補助上限220萬元，也可局部更新，只要大雅農會籌措配合款無虞，可向農糧署中區分署申請，農糧署會優先納入明年度預算補助，建議大雅農會現在就可以辦理招標作業，期待未來新的礱穀設備及搗碎機，能減少粉塵飛揚，以達白米品質符合中華民國國家標準。

農業局副局長蔡勇勝說，大雅農會明年將設置礱穀設備及搗碎機，市府將全力配合補助，提升糧倉儲運效率，與農會共同加強合作推動農業發展，為農會開創新機，永續經營。

楊瓊瓔表示，稻穀碾製過程所產生的粉塵、穀殼為環境污染源之一，為妥善防制粉塵，解決空氣污染問題，必須改善其加工及環保設備，以符合時代需求，她感謝農糧署及農業局共同補助615萬元，大雅農會自籌175萬元，辦理自動化礱穀機械更新改善工程，不但不會再有粗糠與粉塵飛揚，引起住戶抗議，以及產品夾雜物比率高，客訴問題層出不窮，並能減少外聘人力費用支出，一舉數得。