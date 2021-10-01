　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪申翰曝國民黨「讓極端深藍綁架」　杯葛不為政策只為給個交代

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 國民黨佔議場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨佔議場強力杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

立法院再邀行政院長蘇貞昌施政總質詢，卻遭國民黨第四度杯葛議事，引起民進黨不滿。民進黨立委洪申翰1日分析，國民黨只是為了給深藍選民一個交代才杯葛議事，根本不是要阻擋什麼法案或政策「自甘讓這一小群的極端深藍綁架」。

洪申翰透過臉書批評，在野黨對於國會程序中的法案跟政策有不同立場，所以用各種方式做議事攻防，要杯葛要阻擋要佔領，這都可以理解，過去也不是沒有例子。但讓人摸不著頭緒的是，那到底是為了什麼要焦土戰？國民黨立院黨團是為了要擋下什麼法案或政策嗎？其實沒有，國民黨根本講不出自己是要阻擋什麼法案或政策，只是不斷找各種言不成理的理由，要阻擋院會議事跟總質詢而已，他們也心知肚明。

洪申翰認為，9月25日國民黨黨主席選舉，證明國民黨內深藍族群認為現在國民黨運作太過軟弱，因此造就孫文學校校長張亞中得票狂飆。雖然張亞中最後沒當選，但國民黨內這些鐵桿深藍不滿的壓力，已經表達得非常清楚。所以國民黨這些講不出目的的議事杯葛，就是做給自己黨內的鐵桿深藍交代而已。國民黨的委員其實私下也叫苦，不拿出阻擾行政的強硬動作，回去會被這些深藍支持者「殺頭」。

洪申翰表示，這個會期開議前的朝野協商，國民黨就已大鬧一波，要求要排蘇貞昌院長到立法院進行3+11的專案報告。但莫名的是，報告日當天，自己又再以報告寫得不好當作理由，杯葛蘇院長上台做3+11專案報告「如果覺得報告跟調查不夠完整，為何不好好質詢問倒行政院？」。

洪申翰回顧，9月28日時代力量立委邱顯智質詢時，國民黨立委楊瓊瓔衝上來把邱顯智正在使用的麥克風一把搶走，讓邱顯智無法繼續總質詢。邱顯智不希望自己總質詢的權利被國民黨阻擾沒收，因而同意依議事規則更換總質詢的順序，以求能夠順利進行總質詢。但國民黨知道邱顯智更換順序後，又以此大鬧了一波，控訴立法院怎麼可以讓邱顯智換順序。

洪申翰舉例，「這就像是有客人正在餐廳吃晚餐，國民黨衝進餐廳把人家手上的碗給砸了，客人要求餐廳換一個碗給他繼續用餐，國民黨大鬧怎麼可以換新的碗給他？」

洪申翰批評，極端深藍只佔台灣總人口數的一小部分，最大在野黨國民黨卻自甘讓這一小群的極端深藍綁架，只為了跟自己扭曲的群眾結構交代，而做出大家都看不懂的奇怪動作「只為了去安撫自己極端深藍支持者的不滿，把所有人莫名其妙都捲進你自己的扭曲情緒勒索裡」。

►倩碧、朵法明星熱銷保養品799元起！

ET快訊
付1萬可內射！　正妹App約砲結果虧翻
毒梟「恐怖處決」影片曝！20人被綁跪地　棄屍市長辦公室外
八點檔男星突爆喜訊！　秘婚圈外女友喊：終於輪到我
Toyz全身脫光受檢進牢房！　看守所狀況曝光
麥當勞雞塊買1送1！　foodpanda「10月優惠碼」一次
快訊／日本真子公主婚期決定了！　日期曝光
陳秋實前往武漢後消失　1年後突現身徐曉冬直播

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美要台積電提交機密　江啟臣批政府：只會護高端不會護神山

抗議AIDA！10國下架國旗挺台灣　吳崢感動：是時候可以有點自信了

洪申翰曝國民黨「讓極端深藍綁架」　杯葛不為政策只為給個交代

雙城論壇辦不辦？　柯文哲好頭痛：辦了被抹紅、不辦怪怪的

國民黨提195案海戰術杯葛議事　林楚茵轟：薪水小偷變五倍券強盜

「這就是戰鬥藍？」　陳亭妃批國民黨：神操作不會增加支持度

北市10月5日後恐無疫苗打　急向中央、新北求援喬到8千劑

10國下架國旗聲援台灣「分享痛苦」　林穎孟：中國干預已令他國不滿

中選會：可申請公投不在籍投票約1980萬人　200萬人「最可能申請」

拒見陳時中　柯文哲再酸「3+11解釋有問題」：講1個月國人還存疑

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

《俗女2》謝盈萱約前任「同床幫忙」　「復合變結合」藍葦華一臉委屈XD

配音成迪士尼人物爆笑點餐挑戰　亂入得來速...店員竟超配合！

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

女警「蹲坐路邊」架機器取締超速　 騎士質疑在偷拍！蒐證遭警制止

3D動畫讓《魷魚遊戲》木頭人跳舞　扭腰擺臀熱情搖～電音配樂笑歪

美要台積電提交機密　江啟臣批政府：只會護高端不會護神山

抗議AIDA！10國下架國旗挺台灣　吳崢感動：是時候可以有點自信了

洪申翰曝國民黨「讓極端深藍綁架」　杯葛不為政策只為給個交代

雙城論壇辦不辦？　柯文哲好頭痛：辦了被抹紅、不辦怪怪的

國民黨提195案海戰術杯葛議事　林楚茵轟：薪水小偷變五倍券強盜

「這就是戰鬥藍？」　陳亭妃批國民黨：神操作不會增加支持度

北市10月5日後恐無疫苗打　急向中央、新北求援喬到8千劑

10國下架國旗聲援台灣「分享痛苦」　林穎孟：中國干預已令他國不滿

中選會：可申請公投不在籍投票約1980萬人　200萬人「最可能申請」

拒見陳時中　柯文哲再酸「3+11解釋有問題」：講1個月國人還存疑

立陶宛國家隊巨塔了來了！　中鋒庫薩斯加盟高雄海神

快訊／南投鳥嘴潭工安意外！工人跌落5米深水管　頭部重創命危

駕駛座底下藏「金牛座」！遭警攔查還想跑　副駕身份意外曝光

小秋田犬養1年暴風式成長！　民眾見本尊嚇到：以為遇到熊

日本緊急事態宣言「全數解除」　防疫限制階段性開放

2021網紅調查兩樣情　IG臉書網紅增加、YouTuber減少1成

鳳梨嘉義街頭「巧遇天團男神」！　合照太晃網笑翻：興奮到模糊

Netflix股價創新高！《魷魚遊戲》成金雞母　「這些魷魚概念股」也上漲

再見了鬥牛士！賈索下周宣布退休　23年生涯告終是Kobe最愛的隊友

1000元「買到藍眼淚小卷」噴螢光　她傻：明明煮熟了！網驚很珍貴

政治熱門新聞

快訊／沒有高端！　英國入境免隔離只認這4種廠牌

柯文哲轟四叉貓別鬧　他傻眼開酸

女議員撞臉詭異娃娃　獲徐巧芯認證

國台辦公布蓮霧病蟲害照片　陳吉仲反擊讓黃暐瀚驚訝

「台灣農民已經叫苦連天」　黃暐瀚：請蔡總統立刻中止ECFA

快訊／國民黨立委怒翻備詢台　 高喊「多數暴力，民主已死」

五倍券上路就降級？　行政院回應了

美限期台積電交出「企業機密」　蔡正元：換成大陸藍綠一定痛罵

諷刺！立法院已3度空轉　國民黨再占議場卻上演「拍照秀」

1個月3次！黃捷揭鳳山狂停電主因

官員被辱罵、自由潛水遭撤國旗　綠營：朱立倫應要求北京道歉

朱習同聲反台獨　陸罕見千文辱罵吳釗燮「螞蚱、蒼蠅」

賴士葆：蘇貞昌、陳時中就是中華民國兩坨屎

抗議AIDA！10國下架國旗挺台灣　吳崢感動：是時候可以有點自信了

更多熱門

相關新聞

前進聯合國氣候高峰會！　洪申翰有2大任務

前進聯合國氣候高峰會！　洪申翰有2大任務

2021年聯合國氣候高峰會（COP26）今年11月將在蘇格蘭格拉斯哥登場，全球197個國家將進行因應氣候變遷的國家承諾與產業對策談判，民進黨立法院黨團已派任立委洪申翰為代表，參與年底聯合國氣候高峰會。洪申翰30日表示，他有兩任務要達成：一是展現台灣淨零轉型的決心，二是針對《氣候變遷行動法》修法與他國交換意見。

公投不在籍投票　民眾黨籲不要政治考量

公投不在籍投票　民眾黨籲不要政治考量

質疑邱顯智、蔡壁如更換質詢順序　藍委：你們跟民進黨交換了什麼？

質疑邱顯智、蔡壁如更換質詢順序　藍委：你們跟民進黨交換了什麼？

快訊／中選會主委李進勇：公職選舉保證金不宜輕言廢除

快訊／中選會主委李進勇：公職選舉保證金不宜輕言廢除

時力批國民黨假杯葛真護航　問政能力毫無長進

時力批國民黨假杯葛真護航　問政能力毫無長進

關鍵字：

洪申翰楊瓊瓔邱顯智張亞中

讀者迴響

熱門新聞

600元「紙本藝FUN券」9點開放登記！5QA一次看

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

未婚妻回高雄…副機師偷吃空姐　道歉信內容曝光

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

印度神童預言有災難！唐綺陽霸氣回應「末日論」

29歲正妹歌手「因一個微笑」慘死！曾合作方文山爆紅

Toyz直播中偷吸「噴白煙」　網傻眼：好大口

鄭爽公開美艷小三正面！「激烈運動片」尺度直逼SOD

大雨來襲2波變天　下周颱風恐生成

焦糖打第2劑高端「打滿3劑要去哪國玩」　PTT笑翻

歐陽娜娜「願祖國繁榮昌盛」

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

《玩很大》疑找到「黑隊隊長」！

地下戀情7年因罰單曝光　女大生焦慮求助

Toyz三任女友全是凶猛女神　網暈：無憾了

更多

最夯影音

更多
副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」

副機師居檢外出、帶空姐回家睡　華航重懲「事證明確無限期停飛」
Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

Toyz販毒被聲押…謝和弦：這次挺你到底　火辣女友超硬背景遭起底！IG發文被灌爆

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

500輛重機「搶頭香」上蘇花改！辣妹搶打卡車友嗨喊：見證歷史

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

三重住處查出200顆大麻煙彈！　LOL前世界冠軍Toyz涉毒裁定羈押

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面