洪申翰曝國民黨「讓極端深藍綁架」　杯葛不為政策只為給個交代

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，國民黨佔議場強力杯葛。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

立法院再邀行政院長蘇貞昌施政總質詢，卻遭國民黨第四度杯葛議事，引起民進黨不滿。民進黨立委洪申翰1日分析，國民黨只是為了給深藍選民一個交代才杯葛議事，根本不是要阻擋什麼法案或政策「自甘讓這一小群的極端深藍綁架」。

洪申翰透過臉書批評，在野黨對於國會程序中的法案跟政策有不同立場，所以用各種方式做議事攻防，要杯葛要阻擋要佔領，這都可以理解，過去也不是沒有例子。但讓人摸不著頭緒的是，那到底是為了什麼要焦土戰？國民黨立院黨團是為了要擋下什麼法案或政策嗎？其實沒有，國民黨根本講不出自己是要阻擋什麼法案或政策，只是不斷找各種言不成理的理由，要阻擋院會議事跟總質詢而已，他們也心知肚明。

洪申翰認為，9月25日國民黨黨主席選舉，證明國民黨內深藍族群認為現在國民黨運作太過軟弱，因此造就孫文學校校長張亞中得票狂飆。雖然張亞中最後沒當選，但國民黨內這些鐵桿深藍不滿的壓力，已經表達得非常清楚。所以國民黨這些講不出目的的議事杯葛，就是做給自己黨內的鐵桿深藍交代而已。國民黨的委員其實私下也叫苦，不拿出阻擾行政的強硬動作，回去會被這些深藍支持者「殺頭」。

洪申翰表示，這個會期開議前的朝野協商，國民黨就已大鬧一波，要求要排蘇貞昌院長到立法院進行3+11的專案報告。但莫名的是，報告日當天，自己又再以報告寫得不好當作理由，杯葛蘇院長上台做3+11專案報告「如果覺得報告跟調查不夠完整，為何不好好質詢問倒行政院？」。

洪申翰回顧，9月28日時代力量立委邱顯智質詢時，國民黨立委楊瓊瓔衝上來把邱顯智正在使用的麥克風一把搶走，讓邱顯智無法繼續總質詢。邱顯智不希望自己總質詢的權利被國民黨阻擾沒收，因而同意依議事規則更換總質詢的順序，以求能夠順利進行總質詢。但國民黨知道邱顯智更換順序後，又以此大鬧了一波，控訴立法院怎麼可以讓邱顯智換順序。

洪申翰舉例，「這就像是有客人正在餐廳吃晚餐，國民黨衝進餐廳把人家手上的碗給砸了，客人要求餐廳換一個碗給他繼續用餐，國民黨大鬧怎麼可以換新的碗給他？」

洪申翰批評，極端深藍只佔台灣總人口數的一小部分，最大在野黨國民黨卻自甘讓這一小群的極端深藍綁架，只為了跟自己扭曲的群眾結構交代，而做出大家都看不懂的奇怪動作「只為了去安撫自己極端深藍支持者的不滿，把所有人莫名其妙都捲進你自己的扭曲情緒勒索裡」。