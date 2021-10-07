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歷經12年、4任縣市長　台中神岡區圳前路終復工

▲▼楊瓊瓔歷經12年、3任縣市長的努力，終於讓圳前路復工。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

▲楊瓊瓔歷經12年、4任縣市長的努力，終於讓圳前路復工。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市神岡區圳前路（浮圳路）拓寬工程在前市長胡志強任內動工，因「暫定古蹟」在前市長林佳龍停工，一停就7年多，近億元預算也被收回，立委楊瓊瓔考量保存文化資產和地方建設需求，經向市長盧秀燕爭取後終獲同意，7日上午召開開闢工程記明會，道路全長1684公尺，路寬15公尺，11月市府先進行植栽，明年2月動工，後年完工，歷經12年、4任縣市長的圳前路終將通車。

▲▼楊瓊瓔歷經12年、3任縣市長的努力，終於讓圳前路復工。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

圳前路（浮圳路）拓寬工程，動工、停工如今再復工。市長盧秀燕上任後因應地方民意需求，指示前副市長楊瓊瓔擔任召集人，協調建設局及文資處盡速推動復工，朝新闢道路方案為目標，並兼顧保存浮圳文化景觀資產，當地民眾都期盼市府加快腳步施工，未來完工後，將有助於紓解當地交通，促進地方發展。

▲▼楊瓊瓔歷經12年、3任縣市長的努力，終於讓圳前路復工。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

圳前里里長陳木生指出，神岡區通往豐洲科技工業園區的交通要道圳前路（浮圳路），往來行駛的大型車輛數量眾多，但這條路寬卻不到6米，遲遲未能拓寬，大小車爭道險象環生，神岡居民多年已陳情呼籲改善，還給用路人行的安全。

▲▼楊瓊瓔歷經12年、3任縣市長的努力，終於讓圳前路復工。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

市議員羅永珍說，2009年她擔任神岡鄉長時，偕同立委楊瓊瓔向台中縣長黃仲生爭取支持拓寬圳前路，順利編列工程經費8千萬元，後來因為縣市合併，再度向市長胡志強爭取總經費2億7千398萬元，不料因文資團體提出「浮圳」應納入文化景觀申請，造成停工，但地方仍然不放棄，持續爭取復工。

台中市新工處主任秘書黃一峰表示，圳前路工程規畫朝新闢道路並兼顧保存浮圳文化景觀資產，所需1億9000萬元經費已獲得盧市長的支持，今年11月將先進行植栽工程，明年2月再開始動土，2023年底完工通車。

楊瓊瓔強調，為了地方方便，市府一定要做，圳前路（浮圳路）現有道路不到6米寬，卻是鄰近豐洲工業區來往國道4號重要道路，因路面狹窄，經常有壅塞及交通事故發生，對往來人車安全構成極大威脅，也嚴重影響當地經濟發展，感謝12年來歷屆縣市長及一起推動的地方民代，圳前路施工期間，維持目前舊有圳前路交通通行及水利運作不斷水，不會影響周邊農林作物灌溉用水。

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