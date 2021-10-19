兩岸若開戰美國派兵援台？　蘇貞昌：自己的國家自己救

▲行政院長蘇貞昌（左）、國防部長邱國正（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌19日表示，台灣不挑釁、不求戰，但是一定時時刻刻備戰，「自己的國家自己救，不是等待或期待人家幫助」，他希望不要發生任何戰爭、不要有任何爭執，所以一定要努力準備，以防止戰爭發生。

行政院長蘇貞昌19日率領相關部會首長，赴立法院列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔、曾銘宗質詢時，皆關切兩岸情勢相關議題。

楊瓊瓔質詢時詢問，兩岸會不會打仗，以及美國會不會派兵援台。蘇貞昌表示，台灣不挑釁、不求戰，但是一定會備戰、時時刻刻備戰，「自己的國家自己救，不是等待或期待人家幫助」。

曾銘宗質詢時則提及，基於國防的特別迫切需要，強力支持國防預算，並詢問蘇貞昌兩岸發生戰爭的機率高不高。

蘇貞昌回應，「我們都一直以備戰來止戰」，周邊情勢嚴峻，世界各國也一再警訊，希望不要發生任何戰爭、不要有任何爭執，所以一定要做最努力的準備，以防戰爭發生。

曾銘宗追問，「戰爭離我們很遠，還是離我們很近」，蘇貞昌則答覆，戰爭很難分析說遠近，如果稍有不慎，任何擦槍走火也都可能，「但我們絕對不挑釁，也絕對不啟任何戰端，這是我們的原則」。

蘇貞昌強調，「我們隨時都是備戰，但不發生任何戰爭，唯有這樣才能止戰」，國防部長邱國正答詢時也說，國軍隨時在備戰，但是從來不求戰。