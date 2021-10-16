2021新營甜蜜節熱鬧開幕　黃偉哲邀您逛市集看表演歡度週末

▲「2021新營甜蜜節」，16、17日兩日於台南新營鐵道文化園區登場，台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠也至現場與民同樂，黃偉哲並發送糖果給現場民眾，歡迎大家來新營共度甜蜜週末時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2021新營甜蜜節」16、17日於台南新營鐵道文化園區登場，16日上午由缺席舞團帶來歡樂的七彩小丑表演歌舞秀，為活動揭開序幕，現場充滿了甜蜜童趣的氛圍，活動將一連熱鬧兩天至17日下午5時，市長黃偉哲、副市長趙卿惠也至現場與民同樂，黃偉哲並發送糖果給現場民眾，歡迎大家來新營共度甜蜜週末時光。





黃偉哲市長表示，趁著本周末天氣好，可以看見許多父母帶著家中孩童來到新營甜蜜節遊玩，而且很多家長手裡家還拿著振興五倍券，可見新營甜蜜節的舉辦不僅提供民眾休閒遊憩的去處，讓大家進一步深入認識新營鐵道歷史與糖業文化之外，另一面也同時帶動消費，提振經濟。





趙卿惠副市長也指出，「新營鐵道地景公園」獲獎不斷，今年再榮獲2021建築園冶獎－公共建築景觀類園冶獎外，還有「2021國家卓越建設獎」最佳環境文化類-金質獎，可說是新營區的地標之一。





觀旅局局長郭貞慧表示，9月份因颱風延期，但今明兩天活動內容一樣豐富精彩，邀請大家一起來逛市集、看表演。市集每日至少30攤特色攤商並設有DIY區，由師傅現場教學，讓大家可以親手製作棉花糖與古早味椪糖，每天更安排至少4組街頭藝人輪番演出，邀請Coser與現場民眾互動，還有「蜜室逃脫」戶外逃脫解謎遊戲、尋找「甜」「蜜」免費兌換冰棒(姓名有「甜蜜」同音者，活動兩天可免費兌換台糖冰棒)、「尋尋蜜蜜」集點活動(可至新營29家合作店家消費集章，活動兩天至現場大會服務台兌換好禮，數量有限)，消費集點換小禮物，還有機會可以抽中音箱、電影票、藍牙耳機等好禮。此外，民眾參與活動後也可順遊新營美術園區、長勝營區、天鵝湖等特色景點，及品嚐「俗女養成記2」中演員推薦的新營在地特色美食。





現在只要使用振興五倍券在台南合作81家旅宿住一晚，還可免費再送一晚，並且還將獲得好康券，直接享食、宿、遊、購、行超過600種以上的優惠，最高可節省旅費3,000元；使用好康券還可抽由松下電子贊助，總價值近65萬元的10台家電；當然，也絕不能忘了在台南消費只要滿100元，即可至台南購物節網站登錄發票，南市府準備了1戶三房的房子、進口汽車，還有上百個聲寶小家電獎品等你來抽，歡迎拿著振興五倍券來台南吃喝玩樂抽大獎。





觀旅局貼心提醒及呼籲，17日還有一天精彩活動，有興趣的民眾千萬別錯過，歡迎適度放鬆心情走逛市集欣賞表演，因應防疫政策，防疫期間活動採總量管制，參加活動請全程佩戴口罩、配合現場實聯制、酒精消毒及量體溫等防疫工作，保護所有人的衛生安全。