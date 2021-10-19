快訊／國道1號新營段3車連環撞　1人夾困變形車廂無生命跡象

台中市沙鹿區14歲童姓少年，18日晚間近9時走在台灣大道與正英路口的斑馬線時，突遭王姓騎士撞擊，少年遭撞後彈向一旁，肉身撞上在待轉區的謝姓女騎士的機車，車禍造成少年腿部骨折、全身多處撕裂傷，王男則有多處擦挫傷。少年家屬一度以為王男肇逃，但警方表示，協助少年、王男就醫後，王男已依規定製作筆錄。詳細肇事原因及經過，警方正釐清調查中。