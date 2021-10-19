快訊／國道1號新營段3車連環撞　1人夾困變形車廂無生命跡象

▲國道1號新營區北上288.9公里處19日下午發生重大車禍，消防人員搶救2名傷者，送柳營奇美醫院急救。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
國道1號新營區北上288.9公里處19日下午4時27分許發生重大車禍，台南市消防局據報出動麻豆、下營、官田消防分隊5車11人前往搶救，現場是自小客車車禍，2部車體毀損嚴重，其中1台翻覆，有1名患者受困車內，呈現OHCA無生命跡象，另有1人輕傷，消防人員協助受困患者脫困，由麻豆及下營消防分隊救護車，將2人送柳營奇美醫院搶救中。
▲國道1號新營區北上288.9公里處19日下午發生重大車禍，消防人員搶救2名傷者，送柳營奇美醫院急救。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
國道1號新營區北上288.9公里處19日下午4時27分許發生重大車禍，台南市消防局據報出動麻豆、下營、官田消防分隊5車11人前往搶救，現場是自小客車車禍，2部車體毀損嚴重，其中1台翻覆，有1名患者受困車內，呈現OHCA無生命跡象，另有1人輕傷，消防人員協助受困患者脫困，由麻豆及下營消防分隊救護車，將2人送柳營奇美醫院搶救中。
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