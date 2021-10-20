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新營台電與白河分局合作　聯手破獲電纜竊案確保民眾用電權益

▲台電新營區處處長張簡宗瑜為表示謝意，特地於20日上午到白河分局拜會陳明宏分局長，並頒發破案獎金6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電新營區處處長張簡宗瑜為表示謝意，特地於20日上午到白河分局拜會陳明宏分局長，並頒發破案獎金6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東山區2020年發生電纜導線失竊案件，王姓嫌犯在南102線及南100線等處竊取導線100多公尺，在台南市警白河分局和台電成立專案聯絡窗口，積極合作下，於近期破案並辦竊嫌，台電新營區處處長張簡宗瑜為表示謝意，特地於20日上午到白河分局拜會陳明宏分局長，並頒發破案獎金6萬元。

陳明宏分局長表示，該竊賊是由嘉義地區騎乘機車至台南東山區，選擇附近無住家的區域下手行竊，謀取不當利益；在警方鍥而不捨查辦下，於嘉義縣民雄鄉一處工寮內將竊賊繩之以法。

▲台電新營區處處長張簡宗瑜為表示謝意，特地於20日上午到白河分局拜會陳明宏分局長，並頒發破案獎金6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台電張簡宗瑜處長表示，竊賊竊取導線變賣金額有限，但隨之而來的停電，將嚴重影響民眾用電權益，並可能造成巨額的損失；如果夜間路燈無法放亮，更嚴重危害用路人的生命安全，台電公司除了財產損失外，搶修人員更須四處修復被竊線路，造成搶修人力耗損。這次很感謝台南市警局的協助，為防制導線失竊，日後將更積極地拜訪各分局，並成立連絡窗口，積極提供警方竊案相關資訊以利偵查，共同打擊電纜竊案。

▲台電新營區處處長張簡宗瑜為表示謝意，特地於20日上午到白河分局拜會陳明宏分局長，並頒發破案獎金6萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台電表示，已訂定最高200萬元的檢舉獎金，一旦經警方偵辦破獲後移送，檢舉者可得台電公司所頒發獎金3萬元；竊賊經法院判刑，台電公司若獲得民事賠償，檢舉者更可獲得到台電公司所獲民事賠償金額的十分之一作為獎勵，請民眾勇於檢舉不法，共同維護用電品質及社會治安，檢舉電話110或撥打台電服務專線1911。

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