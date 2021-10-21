字節跳動張一鳴登頂陸網路業首富　1.6兆身家成大陸第二大富豪

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

福布斯（富比士）實時富豪榜昨（20）日顯示，字節跳動創辦人張一鳴身家達到594億美元（約1.6兆元新台幣），正式超越騰訊總裁兼首席執行官馬化騰，成為大陸網路科技業首富，同時，他也成為僅次於農夫山泉董事長鍾睒睒的大陸第二大富豪，位居全球富豪排行榜第20名。

▲字節跳動旗下最大金雞母抖音（Tik Tok)。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，在中國富豪榜上，首富依然是農夫山泉創始人鍾睒睒，他以644億美元（約1.73兆元新台幣）財富位列全球富豪榜第19名；張一鳴緊隨其後，與之相差50億美元，位居全球富豪榜第20名；第三名馬化騰則位居全球富豪榜第29名，身家為503億美元（約1.35兆元新台幣。）

相較於創辦人張一鳴登頂大陸網路業首富，他一手成立的字節跳動在快速擴張後，最近開始進行戰略收縮的內部調整，包括教育、遊戲等業務線相繼被爆出裁員的消息。

據了解，字節跳動員工19日發出消息稱，公司商業化團隊正在調整中，「溫州都裁完了，各大直營中心和呼叫都要裁30%至70%」。此外，字節跳動公司9月時也傳出要收縮金融相關業務，擬出售旗下證券業務，整體估值約5至10億元人民幣。

數據顯示，字節跳動於2020年實際收入達到2366億元（人民幣，下同），同比增長111%，經營虧損達147億元。登頂大陸網路科技業首富的張一鳴則是在5月時，透過內部信件向全員工發信，宣布自己將卸任CEO職務，字節跳動聯合創始人梁汝波接任成為新任CEO，交接工作將於2021年年底完成。

