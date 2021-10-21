打疫苗後已912死！首波鑑定結果出爐　受害救濟申請破千件

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍、張乃文／綜合報導

衛福部今（21）日公布預防接種受害救濟審議進度，截至10／15已有1347件疫苗接種產生不良反應，共有912件接種疫苗後死亡個案，並提出預防接種受害救濟申請的案件。部長陳時中表示，5例死亡個案審定完成，初步研判沒有關連，後續案件會審議時效會縮短至2個半月。

立法院社福衛環委員會今日請衛福部就「目前預防接種受害救濟制度，對於民眾施打新冠肺炎疫苗通報不良反應數量增加，審議進度、審議期間提供經濟支援及協助之精進計畫」提出專題報告。

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陳時中報告說明，110年度疑因COVID-19疫苗大規模接種致產生不良反應而申請受害救濟案件數增加，截至10月15日計已收案1347件（含自行撤回12件），待完成申請程序計436件，已完成申請程序計899件；目前多數案件集中於調閱病歷階段，計665件。另根據指揮中心統計，疫苗不良事件統計至10月19日為止，有912件接種疫苗後死亡個案。

依據相關規定，審議小組於收案後6個月內完成審議，然而新冠疫苗案件大為增加，陳時中詢答時表示，現在已經檢視程序，初步時效縮短到兩個半月，後續也希望更加速。