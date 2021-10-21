　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打疫苗後已912死！首波鑑定結果出爐　受害救濟申請破千件

▲▼立法院衛環委員會 陳時中答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍、張乃文／綜合報導

衛福部今（21）日公布預防接種受害救濟審議進度，截至10／15已有1347件疫苗接種產生不良反應，共有912件接種疫苗後死亡個案，並提出預防接種受害救濟申請的案件。部長陳時中表示，5例死亡個案審定完成，初步研判沒有關連，後續案件會審議時效會縮短至2個半月。

立法院社福衛環委員會今日請衛福部就「目前預防接種受害救濟制度，對於民眾施打新冠肺炎疫苗通報不良反應數量增加，審議進度、審議期間提供經濟支援及協助之精進計畫」提出專題報告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中報告說明，110年度疑因COVID-19疫苗大規模接種致產生不良反應而申請受害救濟案件數增加，截至10月15日計已收案1347件（含自行撤回12件），待完成申請程序計436件，已完成申請程序計899件；目前多數案件集中於調閱病歷階段，計665件。另根據指揮中心統計，疫苗不良事件統計至10月19日為止，有912件接種疫苗後死亡個案。

依據相關規定，審議小組於收案後6個月內完成審議，然而新冠疫苗案件大為增加，陳時中詢答時表示，現在已經檢視程序，初步時效縮短到兩個半月，後續也希望更加速。

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
全台最年輕！23歲女接種第一劑AZ　「無疾病史」死亡
幫大哥慶生！　他爬上大嫂床：我想要X妳
快訊／連續2天本土+0　增2例境外移入
轟未婚夫「一桌不到3萬能看？」準新娘公主癌發作　網嚇呆勸分
清純女星爆「1個月狂要52次」榨乾情夫！3人行正宮中風身亡
鄧佳華月薪3萬「怎給那麼少」被質疑！　連千毅撂狠話：不來扣薪
實聯制實施至明年中！　陳時中：降級後還是要維持一段時間

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台最年輕！23歲女接種第一劑AZ　「無疾病史」19天後往生

春節防疫旅館爆滿！陳時中擬安心返台方案：居家檢疫、天數縮短

快訊／連續2天本土+0！今日新增2例境外移入、無死亡

搶不過公嬤快手預約！台中3604人沒莫德納可打　盧秀燕說話了

轟未婚夫「一桌不到3萬能看？」準新娘公主癌發作　網嚇呆勸分

打疫苗後已912死！首波鑑定結果出爐　受害救濟申請破千件

實聯制實施至明年中！陳時中曝規劃：降級後還是要維持一段時間

「抽中藝FUN券不能領」網灌爆臉書！如何幫小孩領？文化部回應了

只是爬樓梯有點喘　妙齡女長大才知自己「一出生就有心臟病」

大拇哥「讚」不起來！她「媽媽手」復發無法騎車　醫1招解決

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

全台最年輕！23歲女接種第一劑AZ　「無疾病史」19天後往生

春節防疫旅館爆滿！陳時中擬安心返台方案：居家檢疫、天數縮短

快訊／連續2天本土+0！今日新增2例境外移入、無死亡

搶不過公嬤快手預約！台中3604人沒莫德納可打　盧秀燕說話了

轟未婚夫「一桌不到3萬能看？」準新娘公主癌發作　網嚇呆勸分

打疫苗後已912死！首波鑑定結果出爐　受害救濟申請破千件

實聯制實施至明年中！陳時中曝規劃：降級後還是要維持一段時間

「抽中藝FUN券不能領」網灌爆臉書！如何幫小孩領？文化部回應了

只是爬樓梯有點喘　妙齡女長大才知自己「一出生就有心臟病」

大拇哥「讚」不起來！她「媽媽手」復發無法騎車　醫1招解決

快訊／台64八里匝道口「聯結車自撞護欄」！車流嚴重回堵

全台最年輕！23歲女接種第一劑AZ　「無疾病史」19天後往生

PayPal傳將砸1.25兆收購　Pinterest週三大漲13％

全運會／橄欖球金牌戰衝突全武行　桃園市府將懲處

快訊／杏國胰臟癌新藥三期解盲　主療效指標未具顯著差異

手掌大喇牙戰蛛蜂 ！牠無力招架秒輸...超悽慘下場網全看傻

字節跳動張一鳴登頂陸網路業首富　1.6兆身家成大陸第二大富豪

逼柯文哲複誦蔡英文四個堅持　陳思宇批簡舒培：低劣的質詢方式

春節防疫旅館爆滿！陳時中擬安心返台方案：居家檢疫、天數縮短

快訊／連續2天本土+0！今日新增2例境外移入、無死亡

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

生活熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天

莫德納第二劑再加開！「這族群」優先預約

指揮中心下午2時記者會「第四度停開」！

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵

今變天「越晚雨越大」　16縣市防10級強風！明起3天下探18℃

暖暖包缺貨　櫃台一畫面讓她傻眼

BNT熟齡人打完也會發燒　原因曝光

更多熱門

相關新聞

WHO：疫情將比預計再晚一年才終結

WHO：疫情將比預計再晚一年才終結

世界衛生組織（WHO）警告稱，COVID-19大流行將持續到2022年，因為一些較貧窮國家沒有得到其所需的疫苗，新冠疫情將比原本預計可終結的時間再往後推遲一年。

死亡和不良反應「高→低疫苗廠牌」曝光！

死亡和不良反應「高→低疫苗廠牌」曝光！

美國批准嬌生、莫德納疫苗做為加強劑！

美國批准嬌生、莫德納疫苗做為加強劑！

邊境分階段解封？　陳時中：第2劑疫苗覆蓋率仍不足

邊境分階段解封？　陳時中：第2劑疫苗覆蓋率仍不足

「AZ混打莫德納」下個月有機會！陳時中曝關鍵

「AZ混打莫德納」下個月有機會！陳時中曝關鍵

關鍵字：

新冠疫苗陳時中

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

張淑晶被抓入監前求饒　原因曝光

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面