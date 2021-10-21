世衛警告：新冠疫情將比預計「再晚一年」才終結　殘酷原因曝

▲世衛組織表示，新冠疫情將比原本預計應終結的時間再延長一年。圖為泰國曼谷高中生接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）警告稱，COVID-19大流行將持續到2022年，因為一些較貧窮國家沒有得到其所需的疫苗，新冠疫情將比原本預計可終結的時間再往後推遲一年。

根據英國BBC報導，WHO助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，窮國疫苗的供貨不足，意味著新冠危機「極可能」持續到2022年，富國應該放棄目前在排期中的疫苗訂單，讓藥廠可以先提供給收入最低的國家，並「盤點」它們在今年夏季G7峰會上做出的疫苗捐贈承諾，「我們還沒有走上軌道，真的必須加快速度，否則你知道會怎樣嗎？這次疫情大流行將比原本可終結的時間再延長一年。」

報導指出，非洲只有不到5％的人口接種疫苗，而全球多數的其他大陸已達到40％的疫苗接種率。慈善機構「People's Vaccine」數據顯示，製藥公司與富裕國家承諾的疫苗中只有7分之1真正進到了窮國的手中，絕大多數的新冠疫苗是在高收入、中上收入的國家接種，非洲僅取得全球劑量的2.6％。

▲WHO敦促富裕國家應該放棄目前仍在排隊中的疫苗訂單，讓低收入國家優先接種。圖為美國紐約一名女性接種新冠疫苗。（圖／路透）

WHO領導建置的全球疫苗公平分配COVAX計畫，旨在為所有國家提供疫苗，但其中也包含富裕國家，儘管G7的多數國家開始直接向藥廠交易後，就決定在COVAX計畫上保持克制，但NGO樂施會（Oxfam）與聯合國愛滋病規畫署（UNAids）等慈善團體批評英國與加拿大不應該從COVAX途徑取得疫苗，此舉無疑是讓窮國排隊排更久。

報導稱，英國透過COVAX計畫取得53萬9370劑輝瑞/BNT疫苗，而加拿大也取得了近100萬劑AZ疫苗。對此，英國政府回應，英國是去年捐贈5.48英鎊而協助「啟動」COVAX的國家之一。加拿大政府則強調，目前他們已經停止從COVAX獲取疫苗。另外，COVAX最初的目標是要在今年底前交付20億劑，但迄今只交付了3.71億劑新冠疫苗。

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