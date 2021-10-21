「AZ混打莫德納」下個月有機會！陳時中曝關鍵

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／台北報導

國內目前尚未開放一般民眾疫苗混打，不過先前台大醫院的「AZ+莫德納」混打組已初步完成，指揮中心等待院方整理數據後會再公布結果。而衛福部長陳時中今（21）日再次被問到相關問題，他則說，還是要看到貨量，但「相信下個月有機會。」

針對國內進行的新冠疫苗混打試驗，有2大醫學中心已著手進行。台大醫院進度最快，「AZ+莫德納」混打組已初步完成，據了解，追蹤顯示抗體比兩劑AZ佳，效果與國外「AZ混打BNT」的保護力數據相當，但詳細數據有待院方公布。在前日的指揮中心記者會上，陳時中曾說「有一些初步結果，但比較完整的，有些相關結果整理好再跟大家報告。」

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不過，今接受媒體聯訪時，陳時中再度被問及混打可能性，他強調，「第一個當然要看到貨情況，相信下個月有機會。」有媒體緊接著提到美國有開放莫德納+嬌生的組合，他僅回應「因為嬌生我們現在沒有進口，目前大概不考慮。」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞先前也表示，有關台大「AZ+莫德納」數據資料，等張上淳教授來再跟大家說明，因為自己沒有完整結果，不便用初步資料說明。不過他也透露，「有這個數據資料做基礎，才能做國內後續混打疫苗的調整」。

