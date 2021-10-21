「抽中藝FUN券不能領」網灌爆臉書！如何幫小孩領？文化部回應了

▲網友抽中藝fun券，卻發生不能領的窘境。（圖／記曾筠淇攝）

記者林育綾／綜合報導

文化部「藝Fun券」目前已進行完2波抽籤，不過現在大批中獎網友氣炸，因為很多人幫家中長輩和小孩登記，考量小孩沒有手機，都使用大人手機，卻因為「藝FUN NEXT」APP規定一人一機，導致無法領取的窘境，網友紛紛灌爆文化部臉書。而文化部目前初步說明，並表示稍後將在臉書粉專PO出詳盡QA，若客服電話無法接通，可多利用客服信箱。

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▲網友表示家人抽中藝FUN券，卻在領取時遇到問題，紛紛跑到文化部臉書留言。（圖／翻攝文化部臉書）



文化部祭出「藝FUN券」每份600元，總數300萬份，包括「數位券240萬份，紙本券60萬份」，可用於全國1萬家藝文場所，包括看表演、展覽、電影院、書店等，因此受到大人小孩喜愛，也成為加碼券當中討論度高、十分受歡迎的券之一，目前已進行兩波抽籤，第一週共81萬6874人中籤，第二週共有76萬359名幸運得主。

不過如今大批中獎的幸運網友卻十分著急，因為很多小孩沒有手機，而當初大人在幫忙登記加碼券抽籤時，都使用大人的手機號碼，如今小孩抽中了，卻因為「藝FUN NEXT」APP規定一人一機，導致很多大人紛紛反應，「沒辦法幫小孩領！」、「小孩抽中但是綁定我的手機現在怎麼領？」、「請問數位藝FUN共同綁定，要怎麼領取家人的？登錄app顯示無中獎，但手機有收到中獎簡訊須至app領獎」。

▲▼藝FUN券領取有問題，文化部臉書被灌爆。（圖／翻攝文化部臉書）

網友灌爆文化部臉書問「小孩抽中數位藝fun券了，但小孩沒有手機，當初兩個小孩都是用我的手機號碼登記，那小孩的數位藝fun券要怎麼麼領取？只要修改個人資料的電話號碼就可以領取了嗎？」、「孩子中籤，登記簡訊通知的是我的門號，無法領，因為app已將門號綁定我的證號，然後用孩子證號登入別的門號，app顯示尚未登記藝FUN券，到底………….大家不用花時間打客服專線了！因為就算撥打100、200通你也完全打不進去，辛苦那些客服人員了」。

而《ETtoday新聞雲》詢問文化部，文化部表示，由於此次許多人不清楚「藝FUN券」登記的規定，有些人跟家人共同綁定五倍券和加碼券，那麼若家人抽中加碼券，就會回到主綁人的手機號碼領取；而有些人是五倍券共同綁定，加碼券卻各別登記，總共有多種樣態，因此有很多不同情況。目前文化部正積極整理QA，稍晚將公布於臉書，做更詳盡的說明。

初步了解，由於「藝FUN NEXT」APP規定一人一機，因此若小孩中獎，大人沒中獎，但大人已經使用自己的手機申請「藝FUN NEXT」APP會員，小孩的券就無法再以該手機號碼領取；不過可以使用完全無綁定「藝FUN NEXT」的新的手機號碼，再到五倍券共通平台更改資料為新手機號碼，就可以領取。

文化部表示，稍後將PO出QA詳盡說明，若民眾撥打客服電話無法接通，可利用客服信箱：artsfunnext@tradevan.com.tw。

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