藝FUN券中獎同手機領不到？文化部：研議補救辦法、下週統一歸戶

▲網友幫家人登記，抽中「藝FUN券」，卻因手機號碼相同而無法領。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部「藝Fun券」目前已進行完2週抽籤，不過今（21）有大批中獎的網友表示，當初幫家人一起登記，由於小孩沒有手機，因此用同一支手機號碼做登記，如今卻發生無法領取的窘境，紛紛留言灌爆灌爆臉書。文化部回應，為保障中籤者權利，已研議補救辦法及系統更新，將於第三週抽籤完畢（10月28日）下午2點以後，將所有中獎券統一歸戶於登記的手機號碼。





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▲網友幫家人登記，抽中「藝FUN券」，卻因手機號碼相同而無法領。（圖／翻攝文化部臉書）

文化部配合五倍券加碼，祭出「藝FUN券」總數300萬份，每份600元，目前已進行兩波抽籤，第一週共81萬6874人中籤，第二週共有76萬359名幸運得主。不過如今大批中獎的幸運網友卻十分著急，因為很多小孩沒有手機，而當初大人在幫忙登記加碼券抽籤時，都使用大人的手機號碼登記，如今小孩抽中了，卻因為「藝FUN NEXT」APP規定一人一機，導致很多人無法幫小孩領取。

▲藝FUN券領取有問題，文化部臉書被灌爆。（圖／翻攝文化部臉書）

網友紛紛灌爆文化部臉書留言反映，「沒辦法幫小孩領！」、「小孩抽中但是綁定我的手機現在怎麼領？」、「請問數位藝FUN共同綁定，要怎麼領取家人的？登錄app顯示無中獎，但手機有收到中獎簡訊須至app領獎」、「孩子中籤，登記簡訊通知的是我的門號，無法領，因為app已將門號綁定我的證號，然後用孩子證號登入別的門號，app顯示尚未登記藝FUN券，到底………….」

▲文化部表示，為保障中籤者權利，已研議補救辦法及系統更新。（圖／記曾筠淇攝）

文化部今下午回應，針對目前中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，為保障中籤者權利，文化部已研議補救辦法及系統更新，將於第三週抽籤完畢（10月28日）下午2點以後，將所有中獎券統一歸戶於登記的手機號碼。意思就是，若一家4人，個別登記藝FUN券，且都以同一手機號碼登記，其中有2人中籤，總共2份共1200元面額藝FUN券，將統一於該手機號碼領取。

文化部表示，數位藝FUN券當時規定「限一人以一個身分證號綁定一支手機號碼登記」，相關資訊已於振興五倍券平台登記加碼券時，提醒民眾務必留意；而針對沒有手機的民眾，亦提供與親友參加數位五倍券及數位藝FUN券共同綁定的選擇，當綁定成員中籤後，數位藝FUN券由主綁人統一領取。此外，針對65歲以上、18歲以下、身心障礙者等可能未有手機情形，特別推出紙本券。

文化部稍晚也會在臉書粉絲專頁PO出QA詳盡說明，若民眾仍有疑問，撥打客服電話無法接通時，可利用客服信箱：artsfunnext@tradevan.com.tw。