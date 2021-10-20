藝FUN券「2組天選之號」回流！現在登記還有2次抽籤機會

記者林育綾／台北報導

文化部加碼「藝FUN券」今（20）日第二波開獎，數位券抽出幸運號碼為「78、00、39、22、61、23、15」；紙本券幸運號碼為「37、76、31、06、51、65、81」。眼尖網友就發現，其中數位券「15」、紙本券「37」的中獎號碼跟第一週重複，由於遊戲規則是同一種加碼券只能中籤一次，因此這2組得獎人特別少，都是第二週才登記，也讓其他網友驚呼「號碼真的會回流！」、「真·天選之號！」

▲▼第二週「藝FUN券」數位、紙本券中籤號碼。（圖／記者林育綾攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部加碼「藝FUN券」繼上週首波抽出約81萬名幸運兒後，今在義謙法律事務所律師宋易修見證下，由文化部文創發展司長江清松、高雄市政府文化局長王文翠、臺南市政府文化局長葉澤山，自樂透機內00~99共100個數字，依序抽出身分證末2碼。

▲藝FUN券第二週抽籤，其中數位券「15」、紙本券「37」的中獎號碼跟第一週重複。（圖／記者林育綾攝）

第二週藝FUN券抽籤結果，數位券抽出幸運號碼為「78、00、39、22、61、23、15」；紙本券幸運號碼為「37、76、31、06、51、65、81」，總計抽出「數位券60萬7,834位，紙本券15萬2,525位」，合計76萬0,359位藝FUN券得主。

眼尖網友發現，其中數位券「15」、紙本券「37」的中獎號碼跟第一週藝FUN券獎號重複，不過加碼券的規則是「每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次」。因此這2組得獎人特別少，其中號碼「15」僅8,271人中籤；「37」僅3.238人中籤，都是第二週才登記，也讓其他網友驚呼「號碼真的會回流！」讚嘆是「真·天選之號！」

而根據加碼券遊戲規則，同一週各部會加碼券的中籤號碼可能重複，但民眾的中籤結果，依照民眾個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間的「先後順序」決定，也就是把握當週「先中先拿」的原則。

文化部表示，中籤者將於明（21）日上午8:30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一波數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第二波數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

藝FUN券第二週（10/20）幸運號碼

數位券中籤號碼：78、00、39、22、61、23、15。

紙本券中籤號碼：37、76、31、06、51、65、81。

藝FUN券第一週（10/13）幸運號碼

數位券中籤號碼：96、15、07、30、73、98、19、11 。

紙本券中籤號碼：39、37、23、36、79、08、14、75。

▲藝FUN券第二週抽籤。（圖／記者林育綾攝）

相關報導

藝FUN券第2波抽籤出爐！紙本、數位「14組幸運身分證號碼」快來對