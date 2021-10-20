藝FUN券「連中2次」下秒墜地獄　她見600元巨雷：看得到吃不到

▲藝FUN券第二週抽籤。（圖／記者林育綾攝）



網搜小組／劉維榛報導

天選之人悲催了！第二波「藝FUN券」今（20）日加碼獎號出爐，由於分為紙本與數位共14組號碼，不過有網友哀號，好不容易身分證末2碼「37」中獎了，但卻是開在紙本券區域，氣得臭罵「看得到吃不到！」

文化部「藝FUN券」第二波獎號如下，面額600元，每週抽籤數量為75萬份，適用範圍為全國藝文場域及藝文店家，含藝文展演預購票券，使用期間則是110年11月10日至111年4月30日。

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►數位：00、15、22、23、39、61、78





►紙本：06、31、37、51、65、76、81

▲ 37連兩次都在紙本！（圖／記者曾筠淇製表）



幾家歡樂幾家愁，不過有網友在《ETtoday新聞雲》粉專怒吼，已連兩周紙本券開出「37」兩碼，但自己不屬於紙本券資格，認為該規則根本是巨雷，「37連兩次都在紙本」、「數位+1，看得到吃不到」、「沒錯！白眼白眼～～我們不能選擇紙本的」。

事實上，「藝FUN券」60萬份的紙本券有規定，民眾符合五倍券資格，且須為18歲以下、65歲以上或身心障礙者可參加抽籤，等於並非所有民眾都適用，才會讓上述的「天選之人」氣得捶心肝。

▼「37」苦主超崩潰！（圖／ETtoday粉專）

