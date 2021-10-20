藝FUN券第2波抽籤出爐！紙本、數位「14組幸運身分證號碼」快來對

記者林育綾／台北報導

文化部加碼「藝FUN券」今（20）日第二波開獎，繼上週首波抽出約81萬名幸運兒後，今在義謙法律事務所律師宋易修見證下，由文化部文創發展司長江清松、高雄市政府文化局長王文翠、臺南市政府文化局長葉澤山，自樂透機內00~99共100個數字，依序抽出身分證末2碼，而數位券抽出幸運號碼為「78、00、39、22、61、23、15」；紙本券幸運號碼為「37、76、31、06、51、65、81」，總計抽出「數位券60萬7,834位，紙本券15萬2,525位」，合計76萬0,359位藝FUN券得主。

▲第二週「數位」藝FUN券中獎號碼。（圖／文化部）



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▲第二週「紙本」藝FUN券中籤號碼。（圖／文化部）

配合行政院五倍券加碼，文化部推出每份600元的「藝FUN券」總數300萬份，包括數位券240萬份、紙本券60萬份。經統計自9月22日起開放登記至10月15日第二波登記截止日，共有1,127萬891人登記（數位913萬3,811人、紙本213萬7,080人），扣除上週已獲得藝FUN券、本週已抽到國旅券、i原券、農遊券者，共有1,045萬3,369人（數位845萬7,043人、紙本199萬6,326人）符合第二波抽籤資格。

▲藝FUN券第二週抽籤，由文化部文創發展司司長江清松代表抽籤。（圖／記者林育綾攝）

藝FUN券第二週幸運號碼

數位券中籤號碼：78、00、39、22、61、23、15

紙本券中籤號碼：37、76、31、06、51、65、81

文化部表示，中籤者將於明（21）日上午8:30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一波數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第二波數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。

▲▼藝FUN券領取方式。＊點圖可放大＊（圖／文化部）



今日記者會上高雄市及臺南市政府分別帶來推薦景點及優惠訊息，包含高雄市加碼推出民眾以藝FUN券或五倍券到藝FUN店家消費滿500元，可兌贈高雄券100元；推薦景點則有駁二藝術特區、打狗英國領事館、鳳儀書院，以及高雄最富特色的眷村民宿、即將開幕的高雄流行音樂中心等。



文化部表示，第一至三週採抽取身分證號末2碼數字，數位券、紙本券分別依序抽出中籤號碼，直到累積達數位券60萬份、紙本券達15萬份，即停止抽籤的方式辦理；第四週則會以300萬份扣除前三週累積中籤後的份數進行抽籤。

▲第二週藝FUN券抽籤。（圖／記者林育綾攝）

尚未登記藝FUN券者，仍可至「五倍券共通平台」登記參加後續梯次抽籤，還有2次抽籤機會，將在10月27日、11月3日，也就是每個星期三的下午3點30分進行抽籤。其中紙本券除了可在「五倍券共通平台」點選加碼券登記，也能在四大超商持健保卡到事務機插卡進行登記。

有關登記、中籤簡訊問題，可撥打1988專線洽詢；有關藝FUN券使用、APP操作，可洽02-7717-9720，服務時段皆為早上8:30至下午6:30（週一至週日）。

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