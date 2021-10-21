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「江鵬堅是勇者非爪耙子」　施明德妻：他是調查局正式幹員

▲▼施明德證實民進黨創黨主席江鵬堅是調查局幹員。（圖／翻攝自民進黨臉書、記者林銘翰攝）

▲施明德證實民進黨創黨主席江鵬堅是調查局幹員。（圖／翻攝自民進黨臉書、記者林銘翰攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨前主席施明德近日證實，已逝創黨主席江鵬堅當年是調查局科班出身，正式編制的情治人員。對此，施明德妻子陳嘉君20日在臉書指出，江鵬堅是一位勇者，不是爪耙子，是正式的調查局幹員。

陳嘉君表示，江鵬堅是在美麗島時代的調查局特務，是2000年間，他本人在過世前親自向施明德坦露，在數日後派司機將「證物」交還給施明德，該證物是江鵬堅在情報工作期間，透過間諜手段取得的私人物件，物件上蓋有當時總政治作戰部的章。

陳嘉君指出，這些證物包括1978-1979年間關於黨外助選團和黨外總部的開會紀錄、文告、宣傳品、草稿等，諸多珍貴史料，因此由黃惠君所領導的美麗島口述研究小組成員，編輯整理後交由國史館，並於2001年出版《戰後台灣民主運動史料彙編（三）1978-1979 從黨外助選團到黨外總部》。

陳嘉君表示，特務身份在任何時代與國家都非常敏感，特別是執行臥底任務的特務，不太對身邊的家人、朋友、同事暴露，至於為何江鵬堅選擇向施明德坦露，並將證明自己身份的證據交還施明德，只有江鵬堅自己知道。

陳嘉君說，江鵬堅臨終前選擇坦露自己，是一件了不起的事，像一個罪人向神父告白懺悔，獲得心靈的平靜，台灣社會要學習的事，是如其所如的接受歷史真相，想要否認令人難堪的真相，正如同不得已做了爪耙子的人一般懦弱。

陳嘉君認為，江鵬堅是一個勇者，不是爪耙子，是一位正式的調查局幹員，他為他的人生負責，在時代更替之後，他選擇自己坦露自己的身份，他做的事，正是轉型正義的典範。

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