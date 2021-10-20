駁江鵬堅是臥底　謝長廷再槓施明德：如果是民進黨怎麼建黨成功？

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

針對首任民進黨主席江鵬堅是否為調查局臥底，前民進黨主席施明德與駐日代表謝長廷說法有出入；謝長廷20日上午反駁此事，但施明德則反指，難道謝是調查局的人嗎？他憑什麼身分知道誰是誰不是？對此，謝長廷晚間又回應，江鵬堅是建黨小組十人之一，如果他是臥底，怎麼沒有去密報？民進黨怎麼建黨成功呢？

民進黨立委黃國書坦言曾在學生時期被迫成為國民黨線民，震撼政壇；接著，前民進黨副秘書長林忠正又稱，民進黨某一任主席是調查局派來的臥底，而施明德接受媒體訪問時，指該調查局臥底就是江鵬堅，並透露這是江在過世前1年，請他到日本料理店吃飯時，江喝完酒說出自己曾是調查局訓練班出身的人，是正式人員。施明德也說，江鵬堅從未害過任何人，這件事跟黃國書也不一樣，畢竟江是自行坦承，不能當成線民看待。

對於施明德的說法，謝長廷20日上午透過臉書表示，最近指冮鵬堅是調查局幹員，被派在黨外長期臥底的說法不是事實，江從沒有去調查局工作。謝長廷也說，台灣戒嚴時代，人性普通扭曲，有很多醜陋一面，不論哪一黨的人，包括一些道德魔人自己，但是只要沒有害人，都是「醜而不惡」而已，如還能在緊要關頭救人或救台灣，那就是醜陋的高貴面，台灣文化要從醜陋中發現台灣人性高貴善良的一面，才能建立自信和驕傲。

針對謝長廷的反駁，施明德同日接受《中國時報》訪問時表示，真正了解真相的只有自己跟江鵬堅，謝長廷說不是，難道他是調查局的人嗎？他憑什麼身分知道誰是誰不是？施明德也指出，他是有江鵬堅給的資料才敢講，而那些資料只有臥底的人才能拿到。

事隔幾小時，謝長廷晚間再於臉書列三點回應施明德的質疑，包括：「憑什麼跳出來澄清？你怎麼知道江鵬堅不是調查局派的長期臥底？」、「調查局前副局長高明輝指控說我是特務的問題，如何解釋？」以及「為什麼我不到法院提告施先生，讓真相大白？」

謝長廷說，江鵬堅已經過世不能任人羞辱，還活著的朋友有責任出來澄清，這是做人的基本、他的家屬也是這樣期待。自己曾跟他是同扶輪社、同律師辦公室、擔任過他的競選總幹事，在他當主席時任社運部督導，對他的過往有一定的了解。

謝長廷指出江鵬堅曾親口告訴他，1964年律師考試發表前有考上調查局，但沒有去就職，在美麗島事件時，江已經是律師，不是調查局的職員，調查局如何派江去黨外臥底？林忠正所說，江把多年來向調查局寫的報告文都交給受害者，但其實是黨外助選團等影印資料等，而家屬的說法是這些資料本來就是施明德哥哥施明正放在江鵬堅家中的資料，施明正已經過世，江鵬堅自己罹癌，所以交代家屬還給施明德。

謝長廷強調，除非真的拿出林忠正講的有江鵬堅給調查局的報告，不然僅憑施明德一人説詞，就判定江是臥底，不夠尊重故人名節及其家屬感受。江是建黨小組十人之一，如果他是臥底，怎麼沒有去密報？民進黨怎麼建黨成功呢？施明德一貫都說民進黨建黨日期，時任總統蔣經國早就知道，一切蔣都有掌握，但蔣經國的機要室主任說，蔣是組黨當天經他通知才知道，而前總統李登輝日記也明載蔣經國事先不知道。「我們應該相信上面兩人的說法比較客觀不是嗎？」

▼謝長廷20日晚間臉書全文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／謝長廷）