　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林忠正再揭看過某主席交付的資料　調查局臥底身份「鐵證如山」

▲▼民進黨江鵬堅前主席逝世20周年。（圖／翻攝民進黨臉書）

▲民進黨創黨主席江鵬堅。（圖／翻攝民進黨臉書）

記者杜冠霖／台北報導

立委黃國書線民案爆發後，民進黨前立委林忠正昨（19日）指出，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員；民進黨前主席施明德接著證實，創黨主席江鵬堅曾向自己揭露他是調查局訓練班出身，消息傳出後，被駐日代表謝長廷指並非事實，對此，林忠正今再發文表示，自己看過某位主席交付的許多原始文件，「鐵證如山！」

林忠正表示，自己前天寫到民進黨某位主席是調查局派到黨外卧底工作，曾經做到民進黨主席的崇高職位。這件事引起了家屬和一些美麗島辯護律師的激烈反應，這也是意料之中的事，「維護自己、家人、同志、和朋友的名譽是再正常不過的事。」

對於調查局特務滲透，林忠正指出，高壓統治體制下的獨裁者或少數統治者除了用血腥統治手段之外，難道不會派特務滲透反對團體，監控異議分子嗎？統治者要抓人也要有抓耙仔和卧底特務提供的情資，絕不會像流寇張獻忠見人就殺。

林忠正表示，尤其像國民黨和共產黨這種歷史悠久的列寧式革命政黨，統治都是依靠無所不在的特務系統。國民黨統治時代有八大情治系統，就是個明證。反對運動從黨外時代到民進黨，「國民黨若不曾派許多特務滲透、佈建抓耙仔建立嚴密的監控系統才怪？」

林忠正表示，兩蔣時代強力推行黨國洗腦教育，「報效黨國」是許許多熱血青年的志向，做特務「為國鋤奸」的想法在那時代也是正常。從軍或做特務是件光榮的事，只是有些特務工作必需隱匿身分，才能打入社會各種階層中。

對於特務身分，林忠正指出，很多連家人都不知道，也是正常；尤其抓耙仔的工作涉及人身安全的考量，也不願暴露自己的身份，「台灣民主化以後，社會的價值觀改變了，臥底的特務和抓耙仔更不願洩底，以免毀了自己的聲名！」

對於消息來源，林忠正表示，自己在長輩那裏，看到某位主席交付的許多原始文件，鐵證如山，但特務與否已非重點，而是民進黨或台灣社會如何善後，因白色恐怖，許多人重則家破人亡、身陷囹圄，輕則工作和事業都受到迫害，「加害人不應該被保護或保密，但在資訊公開後，政府該怎麼合理處理，才不會造成社會更多的撕裂？」

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
影／保母爬進靈堂向女嬰道歉　鳳梨友怒：一滴淚都沒有
快訊／「藝FUN券」紙本券抽出！　7組末碼中了
快訊／600元藝FUN券抽籤出爐！　這7組末碼中獎
快訊／張淑晶入監日放鳥！檢察官怒了：即刻拘提
鳳梨友愛女遭虐死？　高大成：機率是0...曝可能原因
快訊／高端疫苗「第3期試驗」　最新進度曝！
快訊／疫苗接種後死再增12起！　2人打BNT　
LIVE／「600元藝FUN券」第2波開抽！現場直播
新北男打BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治
陳同佳曾7次致電談投案！　陸委會回應了
快訊／傳角逐2022桃園市長　陳時中直球回應了
快訊／澎恰恰9廠商代言　「3家臨時喊卡」
陽明貨櫃場「貨櫃翻覆」！易燃液體外洩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

施政總報告　饒慶鈴：可支配所得增4萬成長率全國第一

中國限電恐到明年春季　台商估生產成本增2成

中央開41萬人預約北市疫苗　柯文哲：拚覆蓋率70％「也許才能解封」

第12輪疫苗接種時程出爐！　新北出招備戰「史上最複雜」接種

林忠正再揭看過某主席交付的資料　調查局臥底身份「鐵證如山」

虎豹潭遺落的小紅鞋…踏進侯伯伯的傷心路　侯友宜：不會讓妳孤單

默沙東口服藥將問世　柯文哲28億預算有意採購特效藥

快訊／「陳柏惟反疫苗」　朱立倫轟蔡英文：別把是非對錯變政黨對決

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

江鵬堅遭爆是調查局臥底　蘇貞昌：那個年代敢創黨是多麼勇敢

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

桃園男換車道離太近被叭超氣！他一拳打破車窗、後照鏡：下車

施政總報告　饒慶鈴：可支配所得增4萬成長率全國第一

中國限電恐到明年春季　台商估生產成本增2成

中央開41萬人預約北市疫苗　柯文哲：拚覆蓋率70％「也許才能解封」

第12輪疫苗接種時程出爐！　新北出招備戰「史上最複雜」接種

林忠正再揭看過某主席交付的資料　調查局臥底身份「鐵證如山」

虎豹潭遺落的小紅鞋…踏進侯伯伯的傷心路　侯友宜：不會讓妳孤單

默沙東口服藥將問世　柯文哲28億預算有意採購特效藥

快訊／「陳柏惟反疫苗」　朱立倫轟蔡英文：別把是非對錯變政黨對決

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

江鵬堅遭爆是調查局臥底　蘇貞昌：那個年代敢創黨是多麼勇敢

Google Pixel 6正式登台　鏡頭進光量增2.5倍

施政總報告　饒慶鈴：可支配所得增4萬成長率全國第一

陳耀祥21日約電信商喝咖啡　5G還沒降價、4G反而先調漲

台南火車站門面「國賓大樓」！21日開工拉皮　整建經費1900萬

連7升！新台幣收盤升值 1.7分　收在27.918元

史上最難抽中！　「這組末碼」出頭天爽中藝FUN券

陳同佳律師致電刑事局被回「別再打了」　對話簡訊曝光！

中國限電恐到明年春季　台商估生產成本增2成

他遭哥們「誘拍裸照」巨根全露出！求刪照被拒　暴怒砍斷好友GG

全運會／楊俊瀚200M摘金完成4連霸！　個人第10金入袋

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

政治熱門新聞

顏寬恒喊話刪Q！照片1細節被酸太假

民進黨創黨主席是調查員　施明德證實

快訊／傳被徵詢參選2022台北市長　林佳龍回應了

趙少康質疑苦行卻搭高鐵商務艙「一點都不苦」　陳柏惟粉專藏答案

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯：國共欺壓3Q

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

蔡英文再替「3Q」陳柏惟喊話　「不要讓認真的人孤單」

任內死百人被問政治責任　蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

大支挺「玻璃心」　焦糖：辱華是早辱早自由

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒反擊執政黨

卓冠廷憤怒「轉型正義又變箭靶」　像忘記佈建線人的就是國民黨

柯文哲推「證件綁台北通」才能入府

更多熱門

相關新聞

江鵬堅遭爆是調查局臥底　蘇貞昌：那個年代敢創黨是多麼勇敢

江鵬堅遭爆是調查局臥底　蘇貞昌：那個年代敢創黨是多麼勇敢

民進黨前主席施明德爆料，指民進黨創黨主席江鵬堅曾私下對他自白是調查局訓練班出身，並曾對黨外人士進行監控。對此，行政院長蘇貞昌20日說，在那個年代敢創黨、尤其敢擔任黨主席，是多麼勇敢的事，「我特別懷念他，也要肯定他所做的貢獻」，希望大家能一起建設這個國家，讓大家更團結向前走。

謝長廷駁江鵬堅是臥底　施明德：他是調查局的人嗎？憑什麼知道？

謝長廷駁江鵬堅是臥底　施明德：他是調查局的人嗎？憑什麼知道？

陳柏惟被爆聘親哥哥當公費助理　基進黨：他是獨子

陳柏惟被爆聘親哥哥當公費助理　基進黨：他是獨子

黃國書坦承當過線民　鍾佳濱：不應過度放大個案

黃國書坦承當過線民　鍾佳濱：不應過度放大個案

揭陳柏惟這招最絕　羅智強：大家千萬不要上當！

揭陳柏惟這招最絕　羅智強：大家千萬不要上當！

關鍵字：

黃國書林忠正施明德江鵬堅白色恐怖情治單位線民民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

第2波農遊券幸運數開出！

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面