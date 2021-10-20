林忠正再揭看過某主席交付的資料　調查局臥底身份「鐵證如山」

▲民進黨創黨主席江鵬堅。（圖／翻攝民進黨臉書）



記者杜冠霖／台北報導

立委黃國書線民案爆發後，民進黨前立委林忠正昨（19日）指出，民進黨某一任主席是調查局派到黨外長期卧底的工作人員；民進黨前主席施明德接著證實，創黨主席江鵬堅曾向自己揭露他是調查局訓練班出身，消息傳出後，被駐日代表謝長廷指並非事實，對此，林忠正今再發文表示，自己看過某位主席交付的許多原始文件，「鐵證如山！」

林忠正表示，自己前天寫到民進黨某位主席是調查局派到黨外卧底工作，曾經做到民進黨主席的崇高職位。這件事引起了家屬和一些美麗島辯護律師的激烈反應，這也是意料之中的事，「維護自己、家人、同志、和朋友的名譽是再正常不過的事。」

對於調查局特務滲透，林忠正指出，高壓統治體制下的獨裁者或少數統治者除了用血腥統治手段之外，難道不會派特務滲透反對團體，監控異議分子嗎？統治者要抓人也要有抓耙仔和卧底特務提供的情資，絕不會像流寇張獻忠見人就殺。

林忠正表示，尤其像國民黨和共產黨這種歷史悠久的列寧式革命政黨，統治都是依靠無所不在的特務系統。國民黨統治時代有八大情治系統，就是個明證。反對運動從黨外時代到民進黨，「國民黨若不曾派許多特務滲透、佈建抓耙仔建立嚴密的監控系統才怪？」

林忠正表示，兩蔣時代強力推行黨國洗腦教育，「報效黨國」是許許多熱血青年的志向，做特務「為國鋤奸」的想法在那時代也是正常。從軍或做特務是件光榮的事，只是有些特務工作必需隱匿身分，才能打入社會各種階層中。

對於特務身分，林忠正指出，很多連家人都不知道，也是正常；尤其抓耙仔的工作涉及人身安全的考量，也不願暴露自己的身份，「台灣民主化以後，社會的價值觀改變了，臥底的特務和抓耙仔更不願洩底，以免毀了自己的聲名！」

對於消息來源，林忠正表示，自己在長輩那裏，看到某位主席交付的許多原始文件，鐵證如山，但特務與否已非重點，而是民進黨或台灣社會如何善後，因白色恐怖，許多人重則家破人亡、身陷囹圄，輕則工作和事業都受到迫害，「加害人不應該被保護或保密，但在資訊公開後，政府該怎麼合理處理，才不會造成社會更多的撕裂？」