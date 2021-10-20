施明德稱江鵬堅是調查局臥底　蘇貞昌挺江：他是多麼的勇敢

記者唐詠絮／彰化報導

針對民進黨創黨主席江鵬堅是調查局長期臥底人員一事，行政院長蘇貞昌對此表示，當年國民黨用各種手段來監控人民壓迫許多受害者，江鵬堅在當年那個年代，是多麼的勇敢是多麼不簡單，如今他不能為自己講任何話，更是特別懷念他，也要肯定他所做的貢獻。

▲行政院長蘇貞昌到彰化看彰化市鐵路。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

蘇貞昌表示，台灣經過全世界最長時期的戒嚴，當年國民黨用一黨用各種手段來監控人民壓迫許多受害者，如今還餘悸猶存還傷痛難分。

「江鵬堅在當年那個年代，是多麼的勇敢是多麼不簡單，也把民進黨從無到有一直走到今天，我知道江主席已經在天上，我也特別懷念他，也要肯定他所做的貢獻，希望大家能一起來建設這個國家，團結向前走，轉型正義是在發掘真相，是在了解真相，和解團結一起向前走。」

另外有關徵詢林佳龍選2022台北市長、陳時中選桃園縣長一事，蘇貞昌指出，陳時中帶領指揮中心，近2年來夜以繼日不眠不休，大家可以看到也贏得社會的尊敬，也才會有讓他出來寫這裏選那裏，其實他現在最重要的，就是把現在指揮中心、衛福部的工作做好。

蘇貞昌強調，謝謝大家給陳時中肯定鼓勵，最好的肯定鼓勵，就是大家遵照指揮中心的規範指引把防疫做到做好，讓台灣不但能走出疫情，而且能提振經濟，讓台灣在舉世的滔滔的困難中，能夠成為幸福之地，至於林佳龍徵詢台北市長一事則隻字不提。



