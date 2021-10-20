別在廁所滑手機！醫警告「一滑秒沾糞便細菌」：比馬桶髒10倍

▲許多人習慣邊上廁所邊滑手機。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

隨著科技的發達，每個人幾乎手機不離身，走到哪滑到哪，甚至上廁所時也要用手機，不過這樣的行為可能導致手機沾滿糞便細菌，骯髒程度比馬桶還要髒，提醒大家上廁所不要滑手機，也要固定清潔手機。

黃軒醫師在粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，廁所內的環境很適合細菌生存，只要有人進入廁所使用，就會讓無數的糞便和細菌飛揚在周邊環境，而細菌可以在手上、廁所的物體表面存活數小時，尤其是遠離陽光的環境下，再通過不自覺的亂觸摸，將這些糞便細菌沾到門把、手機，還有手指頭上。

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黃軒醫師表示，大部分細菌都是嗜中溫的（mesophilic），也就是最大的菌落生存溫度，範圍約20°C至45°C，若是在充電、打電話時，在廁所滑手機，手機溫度可能會達到37°C–43°C，這些正是最有利細菌在手機繁殖的條件。

▲醫師警告手機可能會沾滿糞便細菌。（示意圖／翻攝自pexels）

根據英國研究，95％的人在上廁所都宣稱有用肥皂洗手，但事實上有92％的手機滋長細菌，更發現每6支手機，就有一支手機表面上沾滿了糞便；美國亞利桑那大學研究指出，未清潔的手機螢幕上的細菌比馬桶細菌多出400倍，甚至比馬桶還髒5～10倍左右。

研究人員發現，受試者的手機、手指頭和臉部，都會沾滿同樣的細菌，像是「金黃色葡萄球菌」，有18％的機率導致敗血症、壞死性筋膜炎，「大腸桿菌」有16％的機率導致食物中毒，以及其他潛伏致病的細菌，而且即使已經洗過手，但82％的手指也長滿了細菌。

▲除了避免帶手機進廁所，也要定期清潔手機。（示意圖／翻攝自pexels）

那麼要如何避免手機沾滿細菌呢？黃軒醫師提醒，禁止將手機帶入廁所，是最有效降低避免汙染的方式，另外如廁後也要清潔手機，可以用擦拭用酒精（Rubbing alcohol）、超細纖維布（Microfibercloth）、棉籤（Cotton swabs）等，拿來擦拭手機，「你不擦手機，你空洗手，你又去滑手機，其實依舊便便和細菌一大堆。而剛剛清潔的手指頭，又被弄髒了」。

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