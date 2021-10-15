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居家「嗅覺」微改造質感UP！日本主婦狂推法寶　超輕鬆讓浴廁持續清新！

▲▼ 風倍清 。（圖／品牌提供）

▲很多人喜歡參考日本主婦或收納達人的居家整理術，除了利用特色小物或家飾，日本更盛行「嗅覺改造」，用清新空氣打造質感生活氛圍，居家品質立刻大升級。（圖／資料照，下同）

消費中心／台北報導

即使疫情降溫，這段時間宅習慣了，讓許多人發現居家生活也很有趣，甚至當起住宅改造王，把家佈置得像飯店或民宿一樣，每天都過得猶如度假般舒適自在。想讓家有不一樣的氛圍嗎？很多人喜歡參考日本主婦的居家整理術，來個居家微改造，讓空間煥然一新，除了利用特色小物或家飾，日本近期更盛行「嗅覺改造」，打造清新空氣體驗，生活質感立刻大升級；日本主婦更狂推一款日本國民品牌風倍清浴廁用防臭劑，即使在異味反覆惱人出現的廁所，也能持續清新、每次如廁都是一種放鬆體驗！最近發現巷口全聯就能買到，10/28前還有限時優惠，算下來一天花不到$2.6，就能享受日本主婦級的清新潔淨感。

▲▼ 風倍清 。（圖／品牌提供）

▲最近全聯在10/28前還有特價，一次買4個只要$449、平均一個不到$113就能享受45天的清新。

疫情讓全家大小待在家的時間變多了，可以做些什麼事讓宅生活不無聊，近期就有網友分享，「自己沒事會整理收拾一下居家環境，但最煩惱的是，浴廁不管怎麼刷、每天刷，都還是有味道飄出來，即便已經清潔過，每次走進去都很不好聞，試著放香氛在廁所，反而香臭交雜瀰漫在空氣中，更令人不舒服。」究竟臭味從哪來，相信不少人曾花了很多時間和方法尋找，也懷疑過馬桶、排水孔，卻總感覺沒有解決問題根源，這是因為細菌與各種異味因子，尿臭味、霉味、管線味，會散布孳生在各處，磁磚縫隙、地墊、甚至毛巾等，以至於怎麼清都沒用。要對付這股噁心怪味，許多人實測推薦日本來的風倍清浴廁防臭劑，也是日本主婦們的私房法寶，它的獨家技術可以穩定釋放、自成一個清新循環流，就像一台小小清淨機，多方位消除臭味、並進一步抗菌、防臭，形成一道清新防護層，大大改善異味困擾外，如廁沐浴也更安心。

▲▼ 風倍清 。（圖／品牌提供）

▲相信不少人曾花了很多時間和方法尋找，也懷疑過馬桶、排水孔，卻總感覺沒有解決問題根源，這是因為異味因子與細菌其實是四處殘留孳生！

▲▼ 風倍清 。（圖／品牌提供）

▲日本來的風倍清浴廁防臭劑，就像一台小小清淨機，多方位消除臭味、並進一步抗菌防臭，形成一道清新防護層，大大改善異味困擾外，如廁沐浴也更安心。

風倍清浴廁防臭劑更選用草本由來的抗菌成份，讓消費者可以安心享受24小時抗菌的效果，加上超有感的消臭防臭力，廁所中惱人的反覆異味都消失不見，廁所清新直接大升級，再不用每天刷洗、苦惱臭味來源，一走進廁所就能聞到好味道。另外日本革新設計也貼心考慮了使用便利，不同於只能處理馬桶異味的馬桶凝膠使用時可能會沾染髒污、或一般芳香劑容易被撞倒漏液等，風倍清浴廁防臭劑，只要一壓，置於高於馬桶坐墊處，就自動開始作用長達45天的清新效果；外型設計也簡約乾淨，各種風格廁所都百搭，不占空間、即便傾倒也不會漏液，超級簡單方便！

▲▼ 風倍清 。（圖／品牌提供）

▲▼風倍清浴廁消臭劑只要一壓，只要一壓，置於高於馬桶坐墊處，就自動開始作用長達45天的清新效果，外型設計簡約乾淨，各種風格廁所都百搭！

▲▼ 風倍清 。（圖／品牌提供）

可解決惱人異味的風倍清浴廁防臭劑，共有清爽皂香、薄荷綠香、山谷微香3種氣味可選擇，不少人用過後超有感表示，「不像之前用的擴香一下就沒感覺了，真的每天進去都感覺很乾淨」、「公司廁所放了之後，終於不用只用嘴巴呼吸，沒有尿臭就是讚」、「不只很有效，而且很有設計感」，也難怪在日本銷售NO.1，紅到台灣各大賣場引進上架賣，最近全聯在10/28前還有特價，一次買4個只要$449、平均一個不到$113就能享受45天的清新，每天只要$2.6就有舒適的浴廁，更方便的是，不想出門也能在各大線上通路買得到。真正的居家質感是連細節都很注重，不用大費周章重新翻修，只要視覺舒服、嗅覺清爽，住起來自然更怦然心動。

▼風倍清浴廁防臭劑只要一壓即可持續清新45天，3種味道也可以讓你隨心情來進行嗅覺微改造！

▲▼ 風倍清 。（圖／品牌提供）

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