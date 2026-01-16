父母帶國中女兒摩鐵輕生被救回　檢依加工自殺未遂罪起訴

▲桃園市一對夫妻夫妻於2023年7月傍晚攜女兒入住中壢區某摩鐵住宿，摩鐵人員於翌日下午驚覺房間傳出濃厚燒炭味趕緊報警送醫救回。（資料照／記者沈繼昌攝）

桃園市一對夫妻於2023年7月間傍晚攜就讀國中女兒入住中壢區某摩鐵住宿，直至翌日下午仍未退房，摩鐵人員察覺房間傳出濃厚異味，警消破門發現3人輕生陷入昏迷，經送醫後幸運救回；桃檢偵結依家庭暴力罪之加工自殺未遂罪嫌將這對夫妻起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法建請法院加重其刑至二分之一。

檢警調查，桃園一對夫妻共同育有1名就讀國中女兒，2023年7月間，3人共同前往中壢區某處摩鐵住宿後輕生昏迷，經摩鐵員工於翌日下午1時許，因3人尚未辦理退房，查看時驚覺異狀，立即報警處理，中壢警消獲報後破門進入，發現3人在房間已經昏迷且意識不清，經緊急送醫救治後幸運救回倖免於難而未遂。

桃檢複訊時，這對夫妻坦承因經濟狀況不佳萌生輕生之意，女兒亦因課業壓力萌生尋短念頭，檢方根據警方現場蒐證照片、醫院診斷證明等佐證，確認2人犯行，檢方認為被告2人所為係觸犯刑法謀為同死而幫助他人使之自殺未遂罪嫌、家庭暴力防治法之家庭暴力罪。被告2人於行為時係成年人，其故意對被害人有上述犯行，偵結依家庭暴力罪之加工自殺未遂罪嫌提起公訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法建請法院加重其刑至二分之一。

