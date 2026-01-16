惡男毆前妻瀕死不送醫！先去沖掉車上血跡　9hrs後棄屍鄰居門口

記者許權毅／台中報導

台中市2024年發生毫無人性的傷害致死棄屍案，張姓男子把陳姓前妻帶出門，2人疑似在車內發生爭執，張動手把前妻打死，見前妻已經瀕死，竟不把人送醫，而是載著前妻去洗車場，沖掉車上的血跡，陳女受傷後9小時被丟包在鄰居家門氣絕身亡。案件近日偵結起訴，預計由國民法官庭進行審理。

▲台中張男打死前妻還將人棄屍在鄰居家門口，圖為案發地。（圖／記者許權毅攝）



檢方追查，陳女（33歲）先前已對張姓前夫（30歲）聲請保護令，去年9月22日，張男突然跑去載陳女外出，結果兩人在車上發生爭執，張男竟動手持棍棒、徒手毆打陳女頭部，導致陳女頭部重傷昏迷瀕死，但張男沒把人送醫，卻開車遠赴彰化洗車場清理車上血跡。

時隔9小時、23日凌晨3點多，張男駕車返回大雅住家附近，並把陳女丟包在鄰居閒置房屋的騎樓下，張男再跑回家跟爸爸求救，稱要找父親幫忙撥打119，張男獨自離開現場，警消到場時，發現陳女早就已經死亡，陳女體內被發現有使用多種毒品藥物。

▲▼陳女當時被帶走（下圖）後，遭張男打死棄屍（上圖）。（圖／民眾提供、家屬提供）



陳女家屬當時跟《ETtoday新聞雲》說，2人結婚3天就離婚，主因就是雙方家長本來就不同意婚事，在於張男品行差，女兒陳女有聲請保護令，2人應該不能見面，但張男時常打電話騷擾，女兒在事發前一周就被帶走，期間有回家，最後接到消息時，竟是人已經死了。

▲張男是鄰居間公認的頭痛人物。（圖／民眾提供）



有鄰居直言，張男有4、5台不同轎車，車牌私自拔牌互換，每次都半夜駕車亂竄，故意製造聲響，要引人注意，平常也是跟家人爭吵，拿刀拿棍出來，十足是地方頭痛人物，相比張父開設建設公司、阿公開國術館，張男真的是「好竹出歹筍」。

當時檢警相驗陳女遺體時，發現身上有多處傷痕，而且是新舊傷痕交雜，後腦勺有撞擊傷痕，背部還有一個明顯的腳印痕跡，傷口大多集中在上半身，檢方近日偵結，依重傷害致死罪起訴張男。