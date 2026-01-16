　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡男毆前妻瀕死不送醫！先去沖掉車上血跡　9hrs後棄屍鄰居門口

記者許權毅／台中報導

台中市2024年發生毫無人性的傷害致死棄屍案，張姓男子把陳姓前妻帶出門，2人疑似在車內發生爭執，張動手把前妻打死，見前妻已經瀕死，竟不把人送醫，而是載著前妻去洗車場，沖掉車上的血跡，陳女受傷後9小時被丟包在鄰居家門氣絕身亡。案件近日偵結起訴，預計由國民法官庭進行審理。

【相關報導】結婚3天就離！女遭前夫打死棄屍　爸媽見臉部慘狀：一定要重判

▲台中張男打死前妻。（圖／記者許權毅攝）

▲台中張男打死前妻還將人棄屍在鄰居家門口，圖為案發地。（圖／記者許權毅攝）

檢方追查，陳女（33歲）先前已對張姓前夫（30歲）聲請保護令，去年9月22日，張男突然跑去載陳女外出，結果兩人在車上發生爭執，張男竟動手持棍棒、徒手毆打陳女頭部，導致陳女頭部重傷昏迷瀕死，但張男沒把人送醫，卻開車遠赴彰化洗車場清理車上血跡。

時隔9小時、23日凌晨3點多，張男駕車返回大雅住家附近，並把陳女丟包在鄰居閒置房屋的騎樓下，張男再跑回家跟爸爸求救，稱要找父親幫忙撥打119，張男獨自離開現場，警消到場時，發現陳女早就已經死亡，陳女體內被發現有使用多種毒品藥物。

▲▼陳女當時被帶走（下圖）後，遭張男打死棄屍（上圖）。（圖／民眾提供、家屬提供）

【相關報導】獨／棄屍前妻惡男是惡霸！急診暴打醫生　賣車造假也是爸擦屁股

陳女家屬當時跟《ETtoday新聞雲》說，2人結婚3天就離婚，主因就是雙方家長本來就不同意婚事，在於張男品行差，女兒陳女有聲請保護令，2人應該不能見面，但張男時常打電話騷擾，女兒在事發前一周就被帶走，期間有回家，最後接到消息時，竟是人已經死了。

▲張男是鄰居間公認的頭痛人物。（圖／民眾提供）

有鄰居直言，張男有4、5台不同轎車，車牌私自拔牌互換，每次都半夜駕車亂竄，故意製造聲響，要引人注意，平常也是跟家人爭吵，拿刀拿棍出來，十足是地方頭痛人物，相比張父開設建設公司、阿公開國術館，張男真的是「好竹出歹筍」。

當時檢警相驗陳女遺體時，發現身上有多處傷痕，而且是新舊傷痕交雜，後腦勺有撞擊傷痕，背部還有一個明顯的腳印痕跡，傷口大多集中在上半身，檢方近日偵結，依重傷害致死罪起訴張男。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒　他慘遭撤職

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒　他慘遭撤職

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

國中生闖同學家尋仇！開槍傷人還持刀追砍　他磕頭道歉求饒送醫

書記官爆出走潮！北檢招考檢察官助理　191人搶26缺不乏頂大

未禮讓行人遇盤查棄車逃！男躲民宅被逮　身揹3條通緝、藏毒煙彈

快訊／國1南下310.3k「4車連環追撞」！占內側車道　車流回堵5km

「芭樂公主」被26刀砍死！ 凶嫌判無期定讞　家屬悲喊：應該死刑

廉價油裝高檔「一番頂級」！1公升450元...直擊知名通路還在賣

嘉義私人神壇遭10多人砸廟！開車猛撞鐵捲門　檢警持拘票逮2主嫌

情侶討5千「見面就砍手」不算殺人未遂　僅塗改車牌逃亡判拘

陸戰軍官性侵女同袍！指揮部震怒　他慘遭撤職

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

協助破解張文筆電加密軟體　華碩澄清「誤解、非事實」

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

社會熱門新聞

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

18歲男性侵女友人　法官認非純逞獸慾判決曝

即／橄欖粕冒充高價油品　士檢搜索3嫌交保

劣！　華為險讓台積電虧330億

台大生吸金5500萬賠光　刑警爸竟偷查個資嗆債主

即／高雄14歲女國中生墜樓　意識不清嘴流血

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

即／林炎田接北市局長　邱紹洲掌刑事兵符

即／台中深夜惡火連燒12戶　單親媽慘成焦屍

更多熱門

相關新聞

情侶討債砍人躲過判刑　塗車牌判拘

情侶討債砍人躲過判刑　塗車牌判拘

台中一對情侶洪男與賴女為了跟友人討5千塊債務，竟然掏刀砍人，但檢方認為沒有朝被害人重要部位砍殺，不算殺人未遂，加上被害人也因和解撤回傷害罪告訴，法官只能就2人逃亡時塗改車牌的犯行，分別判處拘役。

台中國際會展中心揭幕！賴清德感謝台中市府

台中國際會展中心揭幕！賴清德感謝台中市府

台中單親媽成焦屍　鄰質疑縱火警排除

台中單親媽成焦屍　鄰質疑縱火警排除

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

妙齡女傳訊「撐不住了」　警緊急救回一命

妙齡女傳訊「撐不住了」　警緊急救回一命

關鍵字：

台中棄屍家暴前妻前夫毆打

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面