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老婆暴怒質問「小雪是誰？」人夫行事曆空出整天GG了　網笑揭真相

渣男示意圖,滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲人夫手機裡出現「小雪」，結果是一場烏龍。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

手機行事曆上的貼心提醒，害夫妻倆差點鬧出家庭革命？一名人夫哀號，昨天老婆拿著手機行事曆質問他「小雪是誰？」11月竟然特別空出一天留給小雪，氣得火冒三丈，不過他其實自己也不知道小雪是誰，網友一看瞬間恍然大悟，笑稱「還有大雪，冬至，小寒，大寒，立春這5位小三！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，昨天老婆怒氣沖沖地問他小雪是誰，他看手機行事曆上11月22日確實有一項行程叫「小雪」，而且還安排了一整天，也難怪被老婆懷疑有鬼，但「問題是，我自己也沒印象R…」，完全不記得自己有在行事曆記上小雪，也不認識小雪這個人，實在百口莫辯。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲小雪是節氣不是人名。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友笑回，「查她手機，看11/7是不是約了立冬」、「我這個月初跟寒露在一起過幾天要跟霜降、一次兩個你怕了嗎」、「過半個月，還有一天要跟大雪在一起一天，版主請保重」、「別傻了，大小雪兩位大概有上千歲了.....」、「有沒有問她清明、重陽是誰？」

事實上，行事曆上的「小雪」是二十四節氣之一，並非有女子名字叫小雪，二十四節氣包括立春、清明、立夏、大暑、秋分、冬至等等，今年11月22日過完小雪以後，緊接著12月7日還有一個大雪，根據太陽在黃道上的位置訂出每年二十四節氣的日期。

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