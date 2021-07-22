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進入「大暑」節氣兩災難俱增　4生肖受天眷顧財運旺

文／命理老師 邱彥龍

天氣越來越熱，時序已經來到大暑，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，22日進入大暑後，將是一年最熱的時間，也是草木、植物、農作物生長最快速的時節，但以天星跟行星的角度來看，大暑後七、八月凶星特別多，各地將風災、洪災、旱災頻傳，建議大家在防疫之餘，也要小心洪、旱災。

邱彥龍老師分析，大暑期間，冥王星逆行在天頂，大至國家政府的弊端、規章，小至個人的慢性病、小人等問題，都容易從暗地裡爬到檯面上，易經有云：「大亨以正。」正是領導人立信、整頓內部人員、改革規章制度的好時機，個人慢性病、過敏炎症，趁大暑期間治療，也容易圓滿解決。

▲節氣運勢。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲大暑節氣，也是一年當中天氣最熱的時候。（圖／取自免費圖庫unsplash）

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邱彥龍老師進一步指出，七、八月大環境不佳，大家運勢都會比較弱些，但生肖屬狗、豬、猴、羊的朋友，7／22到8／7號大暑期間則會特別受到老天眷顧，凡事容易逢凶化吉，福氣滿滿，只要多結良緣，善種子就會加倍奉還，屬於上天加持的幸運生肖。

Top1 ： 狗

屬狗的朋友，只要注意改變說話方式，言語儘量表現同理心，財運方面自會受到上天眷顧，且是自帶人氣，受到眾人愛戴與關照，雖然這段期間還是會有人找麻煩，但是要相信言語的力量，只要不交惡，肯定可以逢凶化吉。

只是邱彥龍老師也提醒生肖屬狗的朋友，大暑期間出遠門要小心意外、水難或病毒傳染；感情方面也容易有紛擾，間接影響到事業，若有遇到這種狀況，請轉移焦點，好好工作、學習知識，多與朋友聊天，就可以避免不必要的麻煩。

▲節氣運勢。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲屬狗朋友財運方面受到上天眷顧。

Top2 ： 豬

屬豬的朋友，大暑期間如果能夠善用溝通能力，會有神力加持的感覺，你會覺得這段期間賺錢不難，只要能多說打動人心的話、多給人正能量，財運即可爆棚，但屬豬的朋友切記大暑期間偏財運不強，不要亂投資，反倒是身旁的朋友、兄弟、家人有偏財運。

另外，大暑期間有對象的人需要多溝通，小心不歡而散。沒男女朋友的則有機會找到對象，但切記不要還沒真正交往就直接到處宣揚，容易見光死。

Top3 ：猴

屬猴的朋友，大暑期間會有好心情跟好財運，多微笑就會有好人緣，且心想事成。記住這段期間多和志同道合的朋友線上聯繫，財神就會賜福。

另外，最近容易因與同事無法溝通萌生換工作的念頭，只要記得保持陽光的一面，多花點時間說清楚就沒事了。

▲屬猴朋友期間容易萌生換工作的念頭。（圖／pixabay）

Top4 ：羊

屬羊的朋友，建議這段期間把心思放在工作上，會受到老闆的賞識與上天的眷顧，會有升官機會，多與好朋友交流，可蹦出火花或得到幫助；有投資財跟偏財運，但是要注意，不是大賺就是大賠，以穩定為主。

另外，屬羊的朋友要小心子女受傷或跌倒，尤其是頭部和腳；這段期間婚姻、感情的事就算不愉快也不要多想，認真工作才是王道。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

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