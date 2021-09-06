4生肖「白露」節氣運勢旺爆　屬猴戀情超前部屬

文／命理老師 邱彥龍

9／7節氣進入白露，天氣將開始逐漸轉涼。國際天星風水命理專家邱彥龍老師指出，白露期間屬兌卦「澤無水」，是補腎養生的好時機。俗諺有白露要吃鴨肉、龍眼或鰻魚補身的說法。至於運勢方面，邱彥龍老師強調，9月7日到23日白露節令，羊、猴、龍、鼠等四個生肖會有飛龍在天之勢，不論財運、感情、事業都要好好把握。

▲白露節氣。（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）



至於牛、蛇、馬等三個生肖，9月7日到23日運勢會稍微差一些，邱彥龍老師建議這三生肖，最好低調行事，調整一下心情，用開心來轉運，就可避災。

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此外，牛、虎、兔、羊、豬、雞、鼠等七個生肖，要注意身體健康，白露期間不要太耗損自己，白露由「丙申月」轉「丁酉月」，是提早檢視自我的好時機，否極才會泰來。

邱彥龍老師表示，9月7日下午17:52分進入白露，北半球陰氣大於陽氣，這段期間，水星落在天秤，成敗皆為水星，要多注意溝通、言語衝突問題，健康方面，因白露節氣期間人容易缺水，多喝水可確保健康！

邱彥龍老師分析，在白露節氣裡（9／7-9／23）運氣最旺的四個生肖，分別是：

Top1： 羊



屬羊的朋友，之前常有被欺騙、善良被糟蹋的感覺，白露節令一來，終於可以揮別壞運，財運、事業運跟感情運都將大爆發，可趁此機會把工作、員工、合夥人好好的整頓一番，只要改變舊有模式，好運將大幅提升，這段時間正財運超旺，要好好把握時機；事業運也超好，有很多好的機緣與機會到來，積極去努力，升官又發財。

單身的羊女，這段期間桃花運旺排排站讓妳挑，如萬人迷，還有長輩、親朋好友的介紹，可以把握緣分；單身的羊男，把自己弄得乾淨、帥氣，並且擁有上進心，心儀的緣分就會接近你，但自己也要積極主動追求才行；結婚的羊男、羊女，莫忘另一半需要你的關懷與照顧，否則小心誇張的吵鬧。

▲屬羊的朋友財運、事業運跟感情運都將大爆發。



Top2 ： 猴



屬猴的朋友，9／7至9／23日正財運超旺，只要認真努力，荷包絕對滿滿，但要注意不要亂借錢出去或者無度的玩樂消費，不然會樂極生悲。事業上也要小心莫因自己的不信任與懷疑，與對方心生嫌隙，否則恐會中止合作。

單身的猴女，容易在工作上遇到從國外、外地或朋友介紹的對象產生火花，單身的猴男，則可由朋友介紹，遇見自己心儀的新戀情。猴男猴女皆有奉子成婚、超前部屬的現象，但因為情感上不穩定，所以即使結婚也會有離婚的可能；如果是二婚，則白頭偕老機率高。

Top3 ：龍



屬龍的朋友，9／7至9／23日事業運、官運超旺，做事只要積極不拖延，大財運會逐漸到來，但要小心家庭、朋友、房地產的事讓自己情緒低落。儘量往好處想別、樂觀面對就好，凡事皆可解決，會有貴人相助。

財運方面，現階段仍有壓力在，若能與志同道合的夥伴們工作，可以轉移焦點，忘掉煩惱。單身的龍女，在工作環境中可以遇到心儀對象。單身的龍男，留意朋友介紹的閨密，進展會很快速；結婚的龍男、龍女，可以和另一半一起工作，互相參與對方事業上的活動，可以得到許多快樂與甜蜜感情。

▲屬龍的朋友大財運會逐漸到來。



Top4 ：鼠



屬鼠的朋友，9／7至9／23日工作運、感情運、財運吉，容易得到貴人與家人的幫助，感覺越來越順遂，但財運要管好，會有小人來騙錢，守護好自己的財庫。這段時間會有換工作的想法，但也不是壞事，要多多選擇。

單身的鼠女，會有閃電交往的戀情，就像觸電的感覺。單身的鼠男，送個禮物給心儀的對象跟她的父母，可以得到許多的讚賞與好感，但不要給對方太大的壓力與控管，才不會適得其反；結婚的鼠男、鼠女，可以與另一半來個浪漫的約會，或者在房事上增進感情，會有加倍好運的效果。

另外，邱彥龍老師提醒，白露期間仍舊是五星逆行，娛樂圈、金融股市、運動界、影劇圈、網紅將面臨亂事一堆，因錢財、感情糾葛、認知觀點被無限放大而人心惶惶。以上這些人將頻繁招到抹黑、言語霸凌、恐嚇跟黑爆料，導致死亡、破財、抑鬱、恐慌跟精神異常。8月29日至9月23日，這段時間要學會『靜言』，才不會傷人、自傷。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師