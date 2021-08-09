「立秋」 節氣4生肖運勢旺！屬龍被告白機率高、鼠財運大發

文／命理老師 邱彥龍

時序已經進入立秋，秋天腳步近了，近期雖然大環境受土星木星逆行影響，許多人感到事情受阻的短暫陣痛，但因為有吉相位出現，受困的感覺會漸漸消失，雖不見得可以完全解決，但可暫時放鬆。

至於哪些星座會在8月7日到8月23日這段時間桃花朵朵開呢？國際天星命理風水專家邱彥龍指出，龍、馬、鼠、牛等四個生肖，立秋時節財運跟桃花運都會漸漸打開，想交對象的單身龍、馬、鼠、牛四個生肖，這段時間有機會遇到前世善緣的佳偶。

▲立秋節氣。（圖／取自免費圖庫unsplash，下同）



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邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（8/7-8/23）財運與桃花運強的生肖，分別是：

Top1 ： 龍

屬龍的朋友多微笑會有無比的魅力，一旦能惹人喜愛，財富就會隨之而來。立秋這段時間小財來得很快，大財隨然慢了點，但也會慢慢靠近，如有舊款尚未收回，可以主動去要，有機會要得回來。在感情方面，有機會舊情人回頭、被認識很久的朋友告白，或是老少配的感情發生，基本上這段時間遇到悶燒型的情人比較多，但也要小心渣男、渣女！

Top2 ： 馬



屬馬的朋友在立秋的時間名氣很旺，備受尊重，有光芒四射的感覺，正財、偏財皆旺，雖然另一半或合夥對象，容易出狀況影響到你，會讓你覺得很煩，但都還在可以控制的範圍內，所以不必太過意不去，把時間精力放在工作賺錢，會有不錯的收入。感情方面，有對象的人，要小心小三小四的關係，且破財惹災；但單身者，會有許多對象可以選擇，有閃婚機會。

Top3 ：鼠



屬鼠的朋友，這段期間正財運旺，雖然內心轉換跑道的念頭蠢蠢欲動，但現階段不宜。容易因為金錢花費與另一半有紛爭，但只要轉念，停止給自己太大壓力，換一下思維邏輯，財運就可大發。至於單身鼠，感情會進展神速，有一拍即合的桃花發生，面對這個脫單的好時機，積極一點，切勿扭扭捏捏。

Top4 ：牛



屬牛的朋友，這段期間偏財、國外財、異地財都不錯，但莫名的花費也會增加，若能轉換方式、創新不執著，則會有新的出口與轉機，貴人與好運雖然來得慢，但最終都是好事。單身的男女，可以在外地、國外、學習新知或信仰環境中找到志同道合，三觀相符的另一半，且是屬於前世的良緣，會幸福美滿。至於有對象者，說話宜放柔軟，控制住脾氣，多與另一半多溝通，可以增進彼此感情，並且另一半也會有給力的幫助。

▲屬牛的朋友，這段期間偏財、國外財、異地財都不錯。



另外，邱彥龍老師提醒，8月7日立秋，正式替秋天揭開序幕，陰寒之氣開始伏入，一場秋雨就一場寒，天氣忽冷忽熱，萬物容易生病，宜繼續保持抗疫的警覺性。

邱彥龍老師引用《易經．否卦》云：「否之匪人，不利君子貞，大往小來。」呼籲，這個時節要特別注意身體方面的「小人」，包括發炎、舊疾復發、痛風、感冒、筋骨痛、長瘤、頭疼、小中風…等狀況都 容易發生。尤其是有慢性病的年長老者，更要特別注意心血管、肺部、腸胃、耳鼻喉等疾病，容易有生命危險。邱彥龍老師呼籲立秋時節天氣多變化再加上疫情威脅，子女要多關心長輩的健康。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師