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請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」　8個連假猛休58天爽翻

▲2022請假攻略。（圖／記者曾筠淇製）

▲2022年請假攻略。點圖可放大。（圖／記者曾筠淇製）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著2021年進入尾聲，行政院人事行政總處日前也公布了「政府行政機關辦公日曆表」，《東森新媒體ETtoday》就為讀者整理了明（2022）年的請假攻略，要帶大家看這8個連假怎麼放！

特休只有這麼幾天，一定要好好規畫，才能發揮最大效益。從2022年的日曆表可見，完全不用請假就可以爽休9天的就屬農曆春節，如果嫌其他連假太短，只要按照下述方式，就可以擁有6個9天假期，8個連假總共可以休58天。

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趕快筆記起來，休好休滿休到爽！

元旦｜休2天：1/1、1/2
農曆春節｜休9天：1/29～2/6
228紀念日｜請4天休9天：2/26～3/6（請3/1～3/4）
清明節｜請3天休9天：4/2～4/10（請4/6～4/8）
勞動節｜休2天：4/30、5/1
端午節｜請4天休9天：5/28～6/5（請5/30～6/2）
中秋節｜請4天休9天：9/3～9/11（請9/5～9/8）
國慶日｜請4天休9天：10/8～10/16（請10/11～10/14）

▼政府行政機關辦公日曆表。點圖可放大。（圖／翻攝自「行政院人事行政總處」官網）

▲▼政府行政機關辦公日曆表。（圖／翻攝自「行政院人事行政總處」官網）

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