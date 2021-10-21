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大火省思／錢櫃惡火奪6命...黃珊珊憶消防員捨身救人　鐵腕稽查只為安全

▲▼台北市林森錢櫃ktv大火 。（圖／記者李毓康攝）

▲去年台北市爆發林森錢櫃大火，帶走6條人命，事後北市府全面檢討工安稽查的標準。（資料照／記者李毓康攝

◎採訪：袁茵、陳家祥
◎攝影：林敬旻、許靖騏
文／陳家祥

高雄市鹽埕區的城中城大樓日前發生大火意外，造成46人死亡，也燒出國內法規的不足之處。台北市在去年發生震驚全國的錢櫃大火案，北市府在意外發生後，馬上修正稽查流程，採「減量升質」，務求檢查落實。同時，也進一步修法，自明年1月1日起，率全國之先要求全市8樓以上建物，都要辦理公共區域公安申報。

事隔一年，實際走訪KTV業者，台北市副市長黃珊珊、消防局長吳俊鴻兩人仔細聆聽業者報告現場的設備與裝置，消防局人員則在一旁補充與解釋。儘管非事發地，但回想起當時的意外，黃珊珊、吳俊鴻仍心有餘悸。

吳俊鴻說，當時因為5大消防系統都關閉，所以警報沒辦法告知所有的消費者，當意識到時，現場已經濃煙密布，早就錯失逃生的最佳時機。

而當了20年議員的黃珊珊，當時在第一時間抵達現場，混亂的慘狀讓她為震撼，「檢查一次不夠再一次，每樓層都是煙，但消防同仁又冒險進去，那時才知道什麼叫做捨身救人，他們的神情讓我永生難忘」。

錢櫃大火事件最大的問題，就在於業者取巧「瞞過」消防安檢，結束後再繼續進行施工，出現同時營業加施工、但安檢卻過關的狀況，等同是讓當時的消費者「用生命在唱歌」。也就是說，不只是業者有責任，整個公部門的稽查流程也有很大的問題。

▲台北市副市長黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市在林森錢櫃大火後，對於安檢有了新的規範。圖為黃珊珊仔細聆聽業者說明。（圖／記者林敬旻攝，下同）

稽查流程透明化　黃珊珊：通風報信也沒差、只求安全

意外發生之後，台北市政府全面檢討安檢稽查的流程，由「重量」改為「重質」。根據市府統計，去年5月改變稽查模式後，到今年第一季累積檢查171間，不合格加數117，不合格率高達68.42%，相比過去，不合格率暴增了45.54%之多。

黃珊珊說，以前一個晚上3個小時排5間，一間不到半個小時，像錢櫃這麼大的進去檢查半小時，「怎麼可能樓層全部檢查完？」如今修正制度、重質勝於量，「每次稽核的業者不用多，但時間要足夠、每一個都要很確實，如此才能真正找出問題」。

此外，檢核對象也透明化，以往怕消息走漏業者，稽查人員通常都是在前一刻才知道要去哪稽查，往往無法左好事前的準備、調閱圖資等，導致稽查不夠確實。如今，北市府反其道而行，執行稽查的前一天就會知道要去哪裡。

黃珊珊說，硬體稽查的東西不可能三兩下就搬走，所以通風報信也沒用，「最好通風報信你變得安全，你把它改好、變得安全，我們來檢查檢查不到，那才是我們的目的」。

▲台北市副市長黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊強調，每次工安檢查出勤，家數不用多，但一定要仔細、確實。（圖／記者林敬旻攝）

疫情襲來稽查不停歇　明年起8樓以上建物要公安申報

儘管5月時新冠肺炎疫情襲來，但台北市政府的公安稽查不中斷，甚至進一步還把稽查對象擴增到幼兒園、托嬰中心、餐館業、健身中心等。總計5個月稽查64家，其中18家不符合規定，目前已改善8家，尚有10家尚未改善完畢。不合格場所也由各權管機關列案管理，追蹤複查至改善完畢。

另外，黃珊珊也提到，原本依內政部規定，16樓以上的集合住宅建物才需要辦理公共區域的公安申報，但北市府先自2014年起，要求11樓以上住宅辦理公安申報。去年發生錢櫃憾事之後，更進一步把規定修嚴，自明年1月1日起，率先要求全市8樓以上建物，都應辦理公共區域公安申報。

▲台北市副市長黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

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