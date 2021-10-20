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首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天　全台變天時間出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員謝佩芸表示，明（21日）開始天氣轉變，冷高壓南下影響，帶來新一波東北季風，迎風面北東轉有短暫雨，尤其基隆北海岸有明顯雨勢，有局部大雨發生機率，花東有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴、午後山區有零星降雨，預估22至24日（周五至日）華南雲雨區水氣移至台灣上空，各地降雨機率提高，同時北部降溫轉濕涼，中南部白天高溫接近30度，夜間清晨較涼。

氣象局預報，21日東北季風將增強，水氣增加，雨區擴大到整個北部及東半部地區，整天都有不定時短暫降雨機會，基隆北海岸雨勢更明顯持續，並有局部較大雨勢發生機率；中南部地區則是多雲到晴，午後山區有短暫陣雨。氣溫方面，北部及宜花白天高溫仍有26至28度，越晚越涼，到晚上低溫下降至21度附近；中南部跟台東影響不大，高溫仍有30度左右，感受上溫暖舒適，清晨低溫約23度，日夜溫差較大。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

預計22至24日東北季風影響，加上華南雲雨區東移，迎風面北部、東北部地區降雨明顯且持續，尤其基隆北海岸、東北部地區跟大台北山區容易出現局部性大雨，低溫約19、20度，沿海空曠地區低溫會再低個1度，白天高溫只有22度左右，整天感受都是濕涼的天氣；東部、東南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地方則是有零星短暫雨。

氣象局指出，25日（下周一）起東北風減弱，氣溫稍回升；25至27日（下周三）北東仍有局部短暫雨，降雨逐漸趨緩，其他地區雲量仍偏多，午後有局部短暫陣雨。氣象局提醒，基隆北海岸、東北部、大台北山區將迎來多日持續陰雨，可能出現局部大雨，一直到下周東北季風減弱、吹來之水氣稍減，中南部、台東之降雨機率首先減少，但北部、宜花25日仍有局部雨。

►10/21（周四）東北季風增強－
北部、宜蘭、花蓮天氣率先轉變，降雨逐漸明顯、氣溫開始下滑。

►10/22-10/24（周五至周日）東北季風＋華南雲雨持續移入－
降雨範圍擴大、各地皆可感受不同程度的濕涼。
北部、宜蘭、花蓮降雨機率高。
北海岸、大台北山區及東北部局部大雨發生機率。
都會區，低溫下探19、20度、最高溫可能僅24度。
空曠處、近山區之氣溫將更涼，沿海風力強勁，體感溫度也較低。
台東、中南部山區等部分地區有短暫雨，中南部平地也有降雨可能。
►10/25（下周一　）東北季風漸弱－
中南部率先感受水氣減少、氣溫緩升。
北部、宜、花、東部分地區仍會受到雨水影響。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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