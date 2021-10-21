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今變天！北台濕涼有雨下探18℃　下週可能有秋颱發展

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天由於鋒面南下、北台灣、東半部變天有雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今天由於鋒面南下、北台灣、東半部變天有雨，氣溫下降溫差大。明天起至週日由於東北季風增強，苗栗以北濕涼、下探18度。下週三20時在南海及菲律賓東方海面，分別有「熱帶擾動」活動的跡象，但對台灣沒有影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(21)日鋒面逐漸南下，北台灣及東半部依序轉有局部雨，氣溫漸降；中南部仍為晴時多雲，日夜溫差大。各地氣溫：北部18至24度，中部20至31度；南部21至32度，東部19至30度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(21)日4：30累積雨量圖顯示，各地無降雨(左圖)。最新歐洲(ECMWF)模式，模擬下週三(27日)20時天氣圖(右圖)顯示，在南海及菲律賓東方海面，分別有「熱帶擾動」活動的跡象，模擬路徑皆離台灣甚遠。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

明(22)日至下週日(24日)鋒面影響及東北季風增強，冷空氣強度大致與前波類似，平地最低氣溫約可降至18度左右，北台濕涼；降雨範圍更廣，苗栗以北、東北部及東部有局部雨，有較大雨勢，應注意！

中部亦有局部短暫雨的機率；南部受影響較輕微，雲量略增，氣溫略降，午後山區偶有局部短暫陣雨機率。下週一、二(25、26日)東北季風減弱，氣溫略升；大台北、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率。下週二晚、下週三(27日)東北季風略增強，大台北、東北部及東部降雨機率略提高。

最新(20日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，下週三20時在南海及菲律賓東方海面，分別有「熱帶擾動」活動的跡象，模擬路徑皆離台灣甚遠(右圖)，並直接無威脅的機率；若發展為秋颱，與東北季風產生的共伴效應，也不會在台灣。故未來一週影響台灣的天氣系統，主要還是東北季風的強弱變化。

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