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高鐵延伸宜蘭選址爆黑馬　交通部新提「第6方案」地點曝光

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▲高鐵延伸宜蘭選址問題不斷，交通部規劃第6案可行性較高。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高鐵延伸宜蘭選址問題不斷，交通部日前曾規劃四城、宜蘭、縣政中心及羅東站等4個方案，但在宜蘭地方人士及民進黨黨內人士反彈後，近期又新增了第5及第6方案，其中交通部規劃的第6方案，位在環市東路與台9線附近，由於空地交多及涉及拆遷民宅少，被認為可行性較高。

「高鐵延伸宜蘭」選址原本為四城、宜蘭、縣政中心、羅東站4選1，最終卻演變成地方與中央互相爭執不休，更衍生出民進黨派系鬥爭，立委陳明文日前為此轟交通部長王國材應下台，曾任宜蘭縣長的立法院長游錫堃也質問王「專業在哪」，總統蔡英文為此特別指示，要求行政部門加強溝通。

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▲▼立法院交通委員會邀請交通部長王國材報告業務概況，並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李毓康攝）

宜蘭縣議會民進黨黨團討論後於12日達成共識，不再堅持宜蘭站，認為在減少徵用地、降低環評變數、縮短施工期程等前提下，選址以「宜蘭站以南」為主。立法院交通委員會明日（20日）將邀請王國材，針對「高鐵北延宜蘭」選址進行專案報告，不過今日（20日）就有消息傳出，可能第6案的可行性比較高。

據悉，宜蘭地方日前提出的第5案，位置在宜蘭站與縣政中心之間，而交通部規劃的第6案，預定在宜蘭市內環市東路與台9線附近，該位置空地較多，涉及的拆遷民宅少，被認為可行性較高。王國材20日表示，選址目前仍在傾聽民意，且進行專業評估中，一旦有明確方案，就會對外說明。

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