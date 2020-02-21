防疫總動員　台南市政府、監理站前往機場、高鐵站稽查白牌車

▲台南市公運處、警察局、台南監理站組成聯合稽查小組，在台南機場前查察取締白牌計程車，加強防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為遏阻違法白牌計程因違法攬客形成防疫漏洞，21日剛接任台南市公共運輸處處長一職的吳俁之，會同台南市警局、台南監理站等單位組成聯合稽查小組，前往台南機場、高鐵台南站，加強取締違法白牌車。

因應疫情嚴峻，台南市政府宣示防疫作為刻不容緩，並呼籲市民選擇合法或多元車隊的計程車，共同抵制白牌計程車，確保防疫工作沒有漏洞，健康安全才有保障。

交通局長局長王銘德表示，國內發生違法白牌計程車司機感染冠新肺炎（武漢肺炎）致死案例，市長黃偉哲即指示交通局等相關單位加強取締轄內非法計程車，確保防疫沒有漏洞，交通局近期也接獲不少熱心民眾提供相關違規情資，包含白牌車輛可能出沒地點、車牌號碼等，交通局都會納入稽查重點目標，目前疫情流行期間，將優先針對機場、火車站、高鐵站等大眾運輸場站周邊加強稽查工作；另外本市積極配合中央防疫步調，協助本市計程車駕駛採買口罩及酒精，相信合格計程車無論是基本服務或防疫措施都會比違法白牌車更優質與齊全，呼籲共同抵制違法白牌車輛，以保障自身乘車安全與健康。

因疫情嚴峻，防疫沒有蜜月期，交通局新任公共運輸處處長吳俁之，首要任務即規劃取締違法白牌計程車，下午會同警察局、台南監理站等單位共組聯合稽查小組前往台南機場、高鐵台南站加強取締違法白牌計程車，確保民眾的健康安全。

公共運輸處處長吳俁之表示，依照公路法第77條第2項規定，對於違法白牌車處罰相當嚴格，除會吊扣（銷）駕駛執照外，罰緩額度個人最高可處50萬元罰鍰，法人最高則可求處2500萬元罰緩，另外觀察到目前流行以「LINE群組」預約搭車，一旦發現有確切違規情事，也會同步要求台灣連線公司下架違規營業群組，以切斷源頭方式阻絕違規服務提供，同時也會全力輔導或協助白牌車駕駛轉型為合格計程車或多元計程車，希望藉由「執法」與「輔導」雙管齊下方式改善目前白牌車亂象。

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