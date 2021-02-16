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台南高鐵站發平安福袋巧遇AIT處長酈英傑夫婦　黃偉哲：歡迎多來台南旅遊　

▲台南市長黃哲上午在高鐵台南站，發送平安福袋及防疫須知給遊客的時候，巧遇AIT酈英傑處長夫婦，雙方熱情用手肘打招呼，黃偉哲並表示歡迎之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃哲上午在高鐵台南站，發送平安福袋及防疫須知給遊客的時候，巧遇AIT酈英傑處長夫婦，雙方熱情用手肘打招呼，黃偉哲並表示歡迎之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃哲16日上午在高鐵台南站，發送平安福袋及防疫須知給遊客的時候，巧遇了AIT酈英傑處長夫婦，雙方熱情用手肘打招呼，酈處長稱讚台南是個適合旅行的美麗城市，處長夫人則是強調台南的共享自行車「T-bike」，實在是太便利了，黃偉哲表示歡迎酈英傑處長夫婦多來台南走走逛逛。

▲台南市長黃哲上午在高鐵台南站，發送平安福袋及防疫須知給遊客的時候，巧遇AIT酈英傑處長夫婦，雙方熱情用手肘打招呼，黃偉哲並表示歡迎之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，針對15日酈英傑處長在台南市騎著T-bike在觀光的時候，被眼尖的網友發現捕獲野生酈英傑，我們是蠻驚喜的，希望說酈英傑處長夫婦來台南的時候能夠多走走、多逛逛，騎著T-bike這是最健康的，而且最正確的旅遊方式。

黃偉哲市長說，想不到16日他來高鐵台南站發平安福袋及防疫宣導資料時，會在高鐵站巧遇酈英傑處長，推測起來應該是他15日住在台南，然後16日搭著高鐵接駁車，要去奇美博物館，應該是這樣子，所以說他相信這是很健康的一個旅遊方式，也很高興跟酈處長歡喜見面，希望幫忙台南的觀光及多做行銷，這點是滿好的，而且他覺得酈英傑處長他們自己身體力行，都不用廣告就被人發現，這是最厲害的，他感到欣喜、歡迎。

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