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4億債務糾紛…強擄富商「藏深山小屋」綑綁凌虐！　檢方起訴4惡煞

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記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄一名洪姓男子因數年前一起高達4億多萬的債務糾紛，7月初遭債主教唆4名男子從高鐵停車場擄走，強押至南投的小木屋內囚禁、凌虐，逼債，所幸在警方全力搜索下，洪男50小時內平安獲釋。檢方12日偵查終結，對犯案的4男子依犯妨害自由等罪提起公訴。

▲▼高鐵擄人 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲專案人員進行攻堅後，將屋內的嫌犯壓制在地。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，洪姓男子數年前因一件工程承包案，與下游廠商林男產生高達4億68萬1735元的債務糾紛，但林男多次索討都無下文，一氣之下遂起意以妨害自由方式對洪男施加還款壓力，且期間他為正確掌握洪男行蹤，6月2日某時，先在高雄市苓雅區某停車場，將GPS衛星定位追蹤器，裝設在洪男自小客車右後保險桿內側，私下追蹤洪男所在位置、移動方向及行蹤等個資，接著再向不詳男子，以每台13萬元購買懸掛偽造車牌的權利車3台，方便犯案時躲避警方查緝。

▲▼高鐵擄人 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方發現主嫌將車輛停在小木屋，並攜帶物資進入，研判肉票在屋內。（圖／記者洪正達翻攝）

確定洪男行蹤後，林男以事成後可得數十萬元之利潤，教唆另位林男（35歲）與黃男（20歲）、江男（29歲）、張男（19歲）等3名小弟幫忙索討債務，7月8日待洪男下高鐵準備到停車場取車時，將他強行擄到南投的小木屋內囚禁、凌虐，逼債，期間甚至拿出電擊棒、模擬槍攻擊，致洪男左手肘、雙手腕鈍挫傷、聽神經受損等傷害。

同年月11日某時，林男將洪男蒙面拿下並加以鬆綁， 拿出事先寫好的資料請洪照寫，洪因恐遭不測，遂依指示書寫「債權協議書」2張。不過就在洪男被擄當下，專案小組已透過調閱沿線監視器，得知洪男可能在上開小木屋內，遂於同日晚間7時許進行攻堅，順利救出遭蒙面及捆綁的洪男，當場逮捕林、張、黃、江等4人，並扣得作案模擬槍、膠帶及繩索、工具手機、C車及上開「債權協議書」等物。

橋頭檢方經多日訊問調查，今日宣布偵查終結，依法對林、張、黃、江等4人依犯剝奪他人行動自由、無故以電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、行使偽造特種文書罪嫌提起公訴。

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