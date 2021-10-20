民進黨徵召陳時中參選桃園市長？　鄭文燦：基本上都是報派

▲桃園市長鄭文燦20日針對媒體詢問，黨中央有意徵召衛福部長陳時中參選下屆桃園市長，鄭文燦表示，所謂可能人選，基本上都是報派的。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

外傳民進黨中央有意徵召衛福部長陳時中參選下屆桃園市長，對此，桃園市長鄭文燦20日受訪時表示，選舉的消息常常是一天好幾個人選，所謂的可能人選，基本上都是報派的，我都會尊重黨中央最後的時程規劃；至於外界關心的北北桃下屆市長人選，鄭文燦強調，民進黨應該會做非常審慎規劃，會推出最好的人選，這是北台灣人口最密集的三個直轄市，推出最好的人選，當然也是我們的目標。

針對外傳民進黨中央有意徵召陳時中投入下屆桃園市長選舉，鄭文燦20日上午在市議會總質詢議程結束後受訪時指出，選舉的消息常常是一天好幾個人選，目前還沒進入提名時程，基本上我都會尊重黨中央最後的時程規劃，所謂的可能人選，基本上都是報派的。

至於雙北與桃園的市長人選部分，鄭文燦認為，北北桃三個直轄市，民進黨應該會做非常審慎的規劃，也會推出最好的人選，這是我們北台灣人口最密集的三個直轄市，黨中央會推出最好的人選，當然是我們的目標。至於提名條例目前還沒有開全代會，要等提名條例制定以後，才會有人選的問題。

鄭文燦強調，目前陳時中部長是專心在做防疫工作，以及疫苗接種工作，希望能夠逐階段解封，讓經濟與社會回復正常運作，讓我們的生活可以回到日常。防疫新生活如何開展，目前還有幾個門檻要跨越，包括疫苗兩劑接種率、國境管制方案等，目前陳部長是專心在防疫工作，的確我沒有跟他討論過選舉，不過等全代會提名條例制定以後，可能的人選會慢慢浮現，不管是具有民意基礎人選，或是能力傑出的政務官等等，基本上我是抱持開放的態度，並沒有所謂的口袋名單或者預定名單，至於提名的規則還是尊重黨中央的最後決定。

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