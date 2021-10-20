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色學長1夜2度硬上學妹　法官用這理由判緩刑

▲桃園市林姓男子去年4月間到學妹住處聊天，凌晨時分不顧學妹明確拒絕，強行硬上得逞，同日清晨5時許再度違背學妹意願二度硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男去年4月到學妹住處聊天，凌晨不顧學妹明確拒絕，性侵得逞，同日清晨5時許二度硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子心儀同校高中學妹，去年4月間到學妹住處閒聊，直至凌晨零時許，林男突起淫念不顧學妹拒絕，對其強制性侵得逞；學妹遭性侵後驚恐不已，但未及時離開，清晨5時許，林男睡醒後再度對學妹二度性侵得逞。桃園地院審酌，林男事後勇於面對過失，與被害人家屬達成調解並允諾賠償，被害人也同意原諒，請求法院給予緩刑，法官審結依2個強制性交罪判合併應執行2年徒刑，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，林姓男子於去年4月9日晚間到高中學妹住處閒聊，直至深夜仍未離去，10日凌晨零時許，林男與學妹共處一室，突然心生淫念，不顧學妹明確表達拒絕之意，仍強行脫去其衣褲硬上性侵；林男隨後睡去，學妹驚恐莫名，但不知如何反抗也因疲累睡著。

同日凌晨5時30分，林男清醒後再度違反學妹意願，二度硬上性侵得逞，學妹受害後到醫院驗傷並向警方報案提告，林男在桃檢複訊時坦承犯行並承認過失，檢方偵結依強制性交罪嫌將林提起公訴。

桃園地院法官審訊時，林男坦承全部犯行，且勇於面對自身行為之過錯，但考量林僅為滿足自身之性慾，竟違反被害人之意願，先後為2次強制性交行為，欠缺尊重他人身體自主權之觀念，嚴重戕害被害人之人性尊嚴，造成其心理驚慌恐懼，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，事後已與被害人及家屬達成調解，並有依約給付分期付款之賠償金，被害人之父表示願意法院給予林緩刑機會等語，地院法官審結依2個強制性交罪各處有期徒刑1年9月，應執行2年有期徒刑，緩刑5年，本案還可上訴。

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