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社會 社會焦點 保障人權

他藏大學鎖定這種女大生尾隨　一招偷拍如廁「手指背叛」身份曝

▲桃園市伍姓男子今年5月間上午在某大學尾隨身材窈窕女大生進入廁所，以手機伸入門縫底下竊錄女大生如廁隱私畫面，事後被發現被警方循線查獲。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

▲桃園市伍姓男子今年5月間在某大學尾隨身材窈窕女大生進入廁所，以手機伸入門縫底下竊錄女大生如廁隱私畫面，事後被警方循線查獲。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

伍姓男子今年5月間在桃園市某大學見1名身材窈窕女大生自後尾隨，女大生進入廁所伍男也跟進，趁其如廁時以手機伸入門縫底下企圖偷拍，未料疑似誤觸閃光燈，女大生發現閃光燈後驚聲尖叫，伍男嚇得逃離現場，警方根據現場監視器循線查獲到案，伍男坦承有窺視行為但未竊錄等語，檢方根據伍男手機已無偷拍畫面，偵結依妨害秘密罪嫌將伍男向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，22歲的伍姓男子於今年5月3日上午近9時許，在桃園市某大學校園內發現身材曼妙的女大生，見女大生進入校區女廁，伍見四下無人也潛入女廁內，女大生褪下衣物準備如廁時，伍男持手機從門縫底下企圖竊錄，未料疑似誤觸閃光燈，女大生發現閃光燈亮起驚聲尖叫，但伍男拔腿狂奔離開現場。

女大生隨即向警方報案，警方調閱女廁四周監視器追出伍男涉案。伍姓男子在檢方複訊時坦承犯行，但辯稱有窺視女大生如廁，但沒有竊錄等語。女大生則指證歷歷，表示上廁所時發現女廁門縫有閃光燈亮起，趕緊起身開門查看，但男子已經逃離；檢方認為，女大生控訴伍男有開啟閃光燈，但無法排除是男子調整畫面時誤觸，伍男落網時其手機沒有女大生上廁所與隱私部位等畫面，無具體事證認定男子有竊錄行為。

檢方強調，即便伍男手機中未查獲相關畫面、影像，無礙於其犯罪行為成立，檢方偵結依妨害秘密罪嫌將伍男向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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